भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगा Poco M8 5G, मिलेंगे ये खास फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco M8 5G अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। Xiaomi के सब-ब्रांड ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज के ज़रिए एक नए M सीरीज फोन के लॉन्च की घोषणा की है। Poco ने हाल ही में पोस्टर शेयर किए हैं, जिसमें स्मार्टफोन का डिजाइन दिखाया गया है। Poco M8 5G में 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा सिस्टम होने की पुष्टि हुई है। हैंडसेट 7.35mm थिक होगा। इसमें Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट और 5,520mAh की बैटरी होने की संभावना है।

Poco M8 5G भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगा अपकमिंग Poco M8 5G भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगा। लॉन्च इवेंट दोपहर 12:00 बजे IST पर होगा और हैंडसेट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक माइक्रोसाइट के जरिए इसके डिजाइन को टीज़ किया था, जबकि प्रमोशनल वीडियो में मैट और वीगन लेदर फिनिश वाला डुअल-टोन रियर पैनल दिखाया गया था।

Poco M8 5G की थिकनेस 7.35mm होने और वजन लगभग 178g होने की पुष्टि हुई है। इसमें 50-मेगापिक्सल का AI-पावर्ड प्राइमरी कैमरा होगा। इसमें बीच में स्क्वियर-शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया जिसमें दो कैमरा सेंसर और एक LED फ्लैश है।

Poco M8 5G के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और कीमत Poco M8 5G के Redmi Note 15 5G का रीब्रांडेड वर्जन होने की चर्चा है। अगर ये सच है, तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन होने की संभावना है। ये Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चल सकता है, साथ ही 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज भी हो सकता है।

Redmi Note 15 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है जिसमें 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 5,520mAh की बैटरी है जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यही फीचर्स नए फोन में भी हो सकते हैं।