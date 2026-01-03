Poco M8 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, चार साल तक मिलेगा Android अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco M8 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। इसके आने से पहले, Xiaomi की सब्सिडियरी कंपनी ने अपकमिंग हैंडसेट के बारे में कई डिटेल्स कन्फर्म की हैं, जिसमें इसका डिस्प्ले, चिपसेट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट शामिल है। इसमें 6.77-इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले होगा। Poco M8 5G में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट के साथ आएगा। ये हैंडसेट HyperOS 2 पर चलेगा, जिसमें चार साल के Android अपडेट का भी वादा किया गया है।

Poco M8 5G डिस्प्ले और चिपसेट स्पेसिफिकेशन्स कंपनी ने Flipkart पर एक माइक्रोसाइट के जरिए बताया कि Poco M8 5G में 6.77-इंच (2,392 x 1,080 पिक्सल) का 3D कर्व्ड डिस्प्ले होगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। इसमें DCI-P3 कलर गैमट का 100 परसेंट कवरेज और Wet Touch 2.0 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होने की बात कही गई है।

Xiaomi की सब्सिडियरी के मुताबिक, अपकमिंग M-सीरीज का ये हैंडसेट Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट से लैस होगा। इसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 8,25,000 से ज्यादा होगा, जो Poco M7 5G से 83 प्रतिशत ज्यादा होने का दावा किया गया है। ये कन्फर्म है कि Snapdragon प्रोसेसर के साथ 16GB तक RAM मिलेगी, जिसमें 8GB वर्चुअल RAM शामिल है।

Poco M8 5G को Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर चलने के लिए एडवर्टाइज किया गया है। ब्रांड ने चार साल के Android अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है। ये भी कन्फर्म है कि इसे जल्द ही Android 16-बेस्ड HyperOS 3 का अपडेट मिलेगा।

पहले, कंपनी ने बताया था कि Poco M8 5G की थिकनेस 7.35mm होगी और इसका वजन 178g होगा। इसमें इनग्रेस प्रोटेक्शन के लिए IP66 रेटिंग के साथ-साथ SGS MIL-STD-810 सर्टिफिकेशन भी होगा। कैमरे की बात करें तो, अपकमिंग हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल का AI-पावर्ड प्राइमरी कैमरा होने की बात कही गई है।