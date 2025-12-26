Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेलीग्राम फाउंडर का बड़ा एलान: DNA साबित करो, अरबों की दौलत पाओ!

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार और स्पर्म डोनेशन को लेकर एक अनोखी घोषणा की है। 100 से ज्यादा बच्चों के जैविक पिता ड्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पावेल ड्यूरोव Telegram के फाउंडर हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के अरबपति फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने उन महिलाओं के लिए IVF ट्रीटमेंट का खर्च उठाने की पेशकश की है जो उनके डोनेट किए गए स्पर्म का इस्तेमाल करना चाहती हैं और वादा किया है कि उनके बच्चों को उनकी 17 बिलियन डॉलर की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, बशर्ते वे उनसे अपना DNA कनेक्शन साबित कर सकें। ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से मिली है। 41 साल के रूसी मूल के टेक एंटरप्रेन्योर ने जुलाई 2024 में खुलासा किया कि उन्होंने स्पर्म डोनेशन के जरिए कम से कम 12 देशों में 100 से ज्यादा बायोलॉजिकल बच्चों को जन्म दिया है। ड्यूरोव ने 2010 के आसपास स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था, शुरू में एक दोस्त को बच्चा पैदा करने में मदद करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को के AltraVita फर्टिलिटी क्लिनिक में गुमनाम डोनेशन देना शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 की गर्मियों में, क्लिनिक ने एक असामान्य मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया, जिसमें ड्यूरोव के 'बायोमटेरियल' को 'हाई जेनेटिक कम्पैटिबिलिटी' वाला बताया गया और 37 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त IVF की पेशकश की गई। क्लिनिक के एक पूर्व डॉक्टर ने WSJ को बताया कि कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए पार्टिसिपेंट्स का अविवाहित होना जरूरी था और बताया कि इच्छुक महिलाएं 'पढ़ी-लिखी और बहुत स्वस्थ' थीं। क्लिनिक की वेबसाइट पर ड्यूरोव की फोटो के साथ टेलीग्राम लोगो वाला एक बैनर लगा था, जो उनके 'बहुत ज्यादा डिमांड वाले' स्पर्म को प्रमोट कर रहा था।

    DNA-वेरिफाइड प्लान के तहत 100 से ज्यादा बच्चों को अरबों की संपत्ति मिलने की उम्मीद

    ड्यूरोव ने एक फ्रेंच मैगजीन इंटरव्यू के दौरान घोषणा की कि उनके सभी बायोलॉजिकल बच्चों को विरासत में बराबर हिस्सा मिलेगा।

    उन्होंने अक्टूबर 2024 में लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट पर समझाया, 'जब तक वे मेरे साथ अपना शेयर्ड DNA साबित कर सकते हैं, शायद आज से 30 साल बाद, मेरे जाने के बाद उन्हें मेरी संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा।'

    फोर्ब्स ने उनकी नेट वर्थ 17 बिलियन डॉलर बताई, हालांकि इसका बड़ा हिस्सा टेलीग्राम से जुड़ा था, जिसे वह एक नॉन-प्रॉफिट फाउंडेशन को देने की योजना बना रहे थे। उनके पास 2013 में खरीदे गए बिटकॉइन की एक अज्ञात राशि भी थी। ड्यूरोव के मुताबिक, विरासत की घोषणा के बाद खुद को उनका बच्चा बताने वाले लोगों के मैसेज की बाढ़ आ गई, जिन्होंने कहा कि वह अपना DNA ओपन-सोर्स करने की योजना बना रहे हैं ताकि बायोलॉजिकल बच्चे एक-दूसरे को ढूंढ सकें।

    अरबपति का कहना है कि वैश्विक स्पर्म की कमी ने उन्हें डोनेट करने के लिए इंस्पार्य किया

    ड्यूरोव ने अपने स्पर्म डोनेशन को दुनिया भर में पुरुषों के बांझपन और घटते स्पर्म काउंट की समस्या को हल करने के रूप में पेश किया। उन्होंने 2024 में टेलीग्राम पर लिखा, 'हेल्दी स्पर्म की कमी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और मुझे गर्व है कि मैंने इसे कम करने में अपना योगदान दिया।'

    यह भी पढ़ें: गिटार ट्यूनिंग से लेकर ऑक्सीजन लेवल तक, क्या आप जानते हैं अपने स्मार्टफोन की ये 'सुपर पावर्स'?