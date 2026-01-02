Oppo Reno 15 Series के नए मॉडल्स 8 जनवरी को होंगे भारत में लॉन्च, जानें संभावित कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने अपकमिंग Reno 15 सीरीज के साथ भारत में अपने Reno स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने की अपने को अनाउंस किया है। नए लाइनअप में तीन मॉडल शामिल होंगे, जिनमें Reno 15 Pro, Pro Mini और Reno 15 शामिल हैं। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की भी तारीफ की है और कंफर्म किया है कि तीनों मॉडल में नए कैमरा हार्डवेयर और अपडेटेड AI-बेस्ड इमेजिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटेल्स ऑफिशियल लॉन्च के करीब बताई जाएंगी।

Oppo Reno 15 सीरीज भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगी Oppo इंडिया शुक्रवार को बताया कि कंपनी 8 जनवरी को भारत में Reno 15 सीरीज लॉन्च करेगी। इस लाइनअप में Oppo Reno 15 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro Mini 5G, और Oppo Reno 15 5G शामिल होंगे। कंपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और और वीडियो फीचर्स पर फोकस के साथ एक नया कैमरा सिस्टम पेश करेगी। Oppo ने नए कैमरा हार्डवेयर की पुष्टि भी की है। हालांकि, प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटेल्स लॉन्च के समय अनाउंस की जाएंगी।

Oppo Reno 15 Pro 5G और Reno 15 Pro Mini 5G में 200-मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, 50-मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा और 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा। टेलीफोटो कैमरा 3.5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा। फोन में ग्रुप फोटो प्रोसेसिंग फीचर्स और टोन-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी जो आसपास के माहौल के आधार पर लाइटिंग और रंग को एडजस्ट करती है।

Reno 15 सीरीज AI एडिटर 3.0 पेश करेगी जिसमें AI पोर्ट्रेट ग्लो और मोशन फोटो एडिटिंग फीचर्स जैसे टूल्स भी होंगे। Oppo ने चैलेजिंग लाइटिंग में डायनामिक रेंज को बेहतर बनाने के लिए मेन रियर कैमरे पर डुअल कन्वर्जन गेन वीडियो के लिए सपोर्ट की भी पुष्टि की है।

अपकमिंग Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini दोनों मॉडल फ्रंट, मेन, अल्ट्रा-वाइडऔर टेलीफोटो कैमरों पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड तक 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेंगे। वीडियो फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, चुनिंदा कैमरों पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, डुअल-व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फोटो लेने की क्षमता शामिल होगी।

स्टैंडर्ड Oppo Reno 15 5G इन AI कैमरा फीचर्स में से कई को कम कीमत में लाएगा और इसमें 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा और पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा होगा, साथ ही 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी शूटर भी होगा।

पिछली लीक के आधार पर बात करें तो Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 64,999 रुपये हो सकती है, जबकि एडजस्टमेंट और संभावित बैंक ऑफर्स के बाद रिटेल कीमत 59,999 रुपये के करीब होने की संभावना है।

Oppo Reno 15 सीरीज Flipkart, Amazon और Oppo India ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इन फोन में होलोफ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम होगा और इनमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग होगी।

Oppo Reno 15 Pro Mini में 93.35 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जबकि Reno 15 Pro में 6.78-इंच का AMOLED पैनल और स्टैंडर्ड Reno 15 में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है। सभी मॉडल में फुल-HD+ रेजोल्यूशन मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रो वेरिएंट में हायर पीक ब्राइटनेस होगी।