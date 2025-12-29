भारत में जल्द लॉन्च होगा Oppo का ये Mini फोन, सामने आई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Reno 15 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। इसमें Reno 15, Reno 15 Pro, और Reno 15 Pro Mini शामिल होने की पुष्टि हो गई है। टेक फर्म अपकमिंग हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिजाइन के बारे में टीज कर रही है, लेकिन उसने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, एक टिप्स्टर का दावा है कि उसे Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस पता चल गई है। इससे पहले कंपनी ने पुष्टि की कि ये हैंडसेट भारत में 6.32-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत में Oppo Reno 15 Pro Mini की अनुमानित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स टिप्स्टर अभिषेक यादव का दावा है कि भारत में अपकमिंग Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 64,999 रुपये तय की गई है। चूंकि, भारत में फोन की बॉक्स प्राइस आमतौर पर उनकी रिटेल कीमतों से ज्यादा होती हैं, इसलिए देश में Reno 15 Pro Mini की बिक्री कीमत कम हो सकती है। लीकर का मानना है कि ये कॉन्फिगरेशन 59,999 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा, Oppo शुरुआती बैंक डिस्काउंट भी दे सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम हो सकती हैं।

बता दें कि इससे पहले कंपनी ने पुष्टि की कि Oppo Reno 15 Pro Mini को भारत में Reno 15 और Reno 15 Pro के साथ लॉन्च किया जाएगा। देश में लॉन्च होने के बाद, Reno 15 सीरीज Flipkart, Amazon और Oppo India ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

Exclusive ✨



The Oppo Reno 15 Pro Mini has a box price of ₹64,999 for the 12GB + 256GB variant, while the expected selling price is ₹59,999 for this variant.



For complete specifications, visit the embedded post below. 👇 https://t.co/Z6OjAgYYwZ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 29, 2025 इसके स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, कंपनी ने पुष्टि की है कि Oppo Reno 15 Pro Mini में 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसके चारों ओर 1.6mm थिक बेजल होंगे और ये 93.35 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो देगा। इसका वजन लगभग 187g होगा, जबकि इसकी थिकनेस लगभग 7.99mm होगी। Oppo के मुताबिक, Reno 15 Pro Mini में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग है। इसके अलावा, USB Type-C पोर्ट में जंग से बचाव के लिए प्लैटिनम कोटिंग है।