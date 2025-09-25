Language
    Oppo ने लॉन्च किया Diwali Edition वाला शानदार 5G फोन: 6000mAh बैटरी और रंग बदलने वाला बैक पैनल भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:30 PM (IST)

    ओप्पो ने भारतीय बाजार में रेनो 14 5G दिवाली एडिशन लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन में मंडला और मोर से प्रेरित डिजाइन है जो इसे खास बनाता है। इसमें हीट-सेंसिटिव कलर चेंजिंग बैक पैनल है। फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले और मीडियाटेक 8350 चिपसेट है। 6000mAh की बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। कैमरे में 50MP का प्राइमरी सेंसर है।

    Oppo ने लॉन्च किया Diwali Edition वाला शानदार 5G फोन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने इंडियन मार्किट में एक और खास रेनो 14 5G दिवाली एडिशन फोन लॉन्च कर दिया है। यह फेस्टिव वेरिएंट कल्चरल आर्टिस्ट्री और बेहतरीन परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो है। इस स्पेशल एडिशन डिवाइस में मंडला और मोर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिल रहा है जो इसे काफी अलग लुक देता है। इसमें भारत का पहला हीट-सेंसिटिव कलर चेंज करने वाला बैक पैनल भी दिया गया है, जो शरीर की गर्मी के साथ ब्लैक से गोल्डन कलर में बदल सकता है। चलिए जानें इस रेनो 14 5G दिवाली एडिशन की कीमत और फीचर्स...

    Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। फोन में पावरफुल मीडियाटेक 8350 चिपसेट भी मिल रहा है।

    फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में Color OS 15 के साथ कई AI फीचर्स भी हैं जिसमें AI ट्रांसलेट, AI वॉयसस्क्राइब, AI माइंड स्पेस, सर्कल टू सर्च जैसे कई फीचर्स मिल रहे हैं।

    Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सामने की तरफ इस फोन में 50MP का सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है। डिवाइस ऑल-अराउंड आर्मर प्रोटेक्शन और IP66/IP68/IP69 रेटिंग भी ऑफर कर रहा है।

    Oppo Reno 14 5G Diwali Edition की कीमत  

    ओप्पो की इस डिवाइस की कीमत 39,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। हालांकि आप त्योहारी डिस्काउंट के बाद इसे सिर्फ 36,999 रुपये में खरीद सकेंगे। डिवाइस खास ओप्पो स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

