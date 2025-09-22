Oppo के 7,500mAh बैटरी वाले सबसे दमदार 5G फोन, 200MP कैमरा और लेटेस्ट एंड्रॉइड भी

ओप्पो जल्द ही अपनी नई Find X9 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। यह सीरीज 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाली है जिसके तहत Find X9 और Find X9 Pro को पेश किया जाएगा। इस सीरीज में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट और Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 देखने को मिलेगा। Find X9 में 7000mAh और Find X9 Pro में 7500mAh की बैटरी दी जा सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही अपनी नई Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में कंपनी इस सीरीज को चीन में लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज के तहत कंपनी Find X9 और Find X9 Pro को पेश करने जा रही है। कंपनी ने एक Weibo पोस्ट के जरिए लॉन्च की डेट भी कन्फर्म कर दी है। ब्रांड ने चीन में अपने ऑनलाइन स्टोर के जरिए Find X9 सीरीज के लिए प्री-रिजर्वेशन भी स्टार्ट कर दिया है।

बताया जा रहा है कि इस आगामी फ्लैगशिप सीरीज में हाल ही में लॉन्च हुआ MediaTek का दमदार Dimensity 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा, Find X9 सीरीज में लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 देखने को मिलने वाला है। चलिए पहले दोनों डिवाइस की लॉन्च डिटेल्स जानते हैं...

Oppo Find X9 सीरीज की लॉन्च डेट Oppo अपनी ये दमदार सीरीज 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करेगा। कंपनी ने पहले ही आगामी दोनों डिवाइस के लिए प्री-रिजर्वेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने Find X9 सीरीज के ग्लोबल लॉन्च की भी घोषणा कर दी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह डिवाइस कब आएगा इसकी सटीक रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में लॉन्च के बाद कंपनी इसे अन्य देशों में भी लॉन्च कर सकती है।

7,500mAh की बड़ी बैटरी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ओप्पो Find X9 सीरीज में ओप्पो खुद का ट्रिनिटी इंजन भी शामिल करने वाला है। सीरीज के रेगुलर मॉडल में 7,000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जबकि Find X9 Pro में 7,500mAh की बैटरी होने वाली है।