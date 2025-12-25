Oppo का ये नया टैबलेट हुआ लॉन्च, 10,050mAh बैटरी और 12.1-इंच डिस्प्ले से है लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक फर्म Oppo ने गुरुवार को चीन में अपने Pad Air लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर Oppo Pad Air 5 लॉन्च किया है। ये नया टैबलेट अभी कंपनी में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और जल्द ही देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे सॉफ्ट लाइट वर्जन के साथ दो कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। Pad Air 5 में 12.1-इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। ये नया टैबलेट ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट से लैस है, जिसे 10,050mAh की बैटरी के साथ पेयर किया गया है। इसमें सिंगल 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी है।

Oppo Pad Air 5 की कीमत और उपलब्धता Oppo Pad Air 5 की कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 1,899 (लगभग 24,000 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, हायर-एंड 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत क्रमशः CNY 2,199 (लगभग 28,000 रुपये) और CNY 2,499 (लगभग 32,000 रुपये) है।

दूसरी ओर, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले सॉफ्ट लाइट वर्जन की कीमत क्रमशः CNY 2,399 (लगभग 31,000 रुपये) और CNY 2,699 (लगभग 35,000 रुपये) रखी गई है। नया Oppo Pad Air 5 चीन में 31 दिसंबर को Oppo ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे स्टारलाइट पाउडर और स्पेस ग्रे (चीनी से अनुवादित) कलर में पेश किया जाएगा। Oppo Pad Air 5 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Pad Air 5 Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है। इसमें 12.1-इंच की LCD स्क्रीन है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 2,800×1,980 पिक्सल रेजोल्यूशन, 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 284 ppi पिक्सल डेंसिटी, 540Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेश्यो और 98 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट देती है। नया Pad Air 5 ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट से लैस है, जो 2.5GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है।

इसका प्रोससेर Arm Mali-G615 MC2 GPU, 12GB तक LPDDR5x RAM और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो, Oppo Pad Air 5 में पीछे की तरफ एक सिंगल 8-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। ये टैबलेट यूजर्स को रियर कैमरे से 30fps पर 1080p रेजोल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है।