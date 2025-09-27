16 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होगा Oppo का ये नया टैबलेट, ColorOS 16 पर चलेगा

Oppo ने कन्फर्म किया है कि उसका अगला टैबलेट Oppo Pad 5 16 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होगा। इस लॉन्च के साथ ही कंपनी अपनी फ्लैगशिप Find X9 और Find X9 Pro सीरीज भी पेश करेगी। Oppo Pad 5 में Android 16-बेस्ड ColorOS 16 12GB तक RAM MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट 12.1-इंच 3K+ डिस्प्ले और 10300mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने कन्फर्म किया है कि अगले महीने वो अपना नेक्स्ट-जेनरेशन टैबलेट लॉन्च करेगा। ब्रांड ने बताया है कि Oppo Pad 5 का ग्लोबल लॉन्च 16 अक्टूबर को होगा। कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट चीन में Oppo Find X9 और Find X9 Pro के लॉन्च के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी ने एक टीजर वीडियो भी शेयर किया है जिसमें डिवाइस का फ्रंट पैनल दिखाया गया है। टैबलेट को लेकर कई लीक और रूमर्स भी सामने आए हैं, जिन्होंने इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है।

Oppo Pad 5 ग्लोबल लॉन्च डिटेल Oppo ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि ये टैबलेट 16 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। लॉन्च उसी दिन होगा जब कंपनी अपनी फ्लैगशिप Find X9 सीरीज पेश करेगी, जिसमें Find X9 और Find X9 Pro शामिल हैं। कंपनी ने ये जानकारी चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर की।

कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि ये टैबलेट ColorOS 16 पर चलेगा, जो Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। दिलचस्प बात ये है कि ब्रांड ने अपकमिंग डिवाइस का टीजर वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें इसके फ्रंट पैनल और ColorOS 16 के की फीचर्स दिखाए गए हैं। वीडियो में मल्टी-स्क्रीन सपोर्ट, ऐप्स के बीच फास्ट स्विचिंग और मल्टी-गेस्चर सपोर्ट जैसे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं।

Oppo Pad 5 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स ब्रांड का ये लेटेस्ट टैबलेट हाल ही में गीकबेंच पर स्पॉट किया गया था, जिसमें इसके की फीचर्स सामने आए। लिस्टिंग से पता चला कि टैबलेट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और इसमें 12GB RAM होगी। लिस्टिंग ने ये भी बताया कि टैबलेट एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से पावर्ड होगा, जो कथित तौर पर MediaTek Dimensity 9400+ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मॉडल ने बेंचमार्क टेस्ट्स में सिंगल-कोर में 2,673 और मल्टी-कोर में 7,839 पॉइंट्स स्कोर किए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैबलेट में बड़ा 12.1-इंच 3K+ LCD डिस्प्ले होगा और ये 144Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑफर कर सकता है। ये डिवाइस ग्रे, पर्पल और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा, Oppo Pad 5 8GB/12GB/16GB RAM और 128GB/256GB/512GB स्टोरेज वेरिएंट्स में आ सकता है।