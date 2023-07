Oppo Reno 10 5G Price Officially Revealed ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर भारत में नए लॉन्च किए गए ओप्पो रेनो 10 5G की कीमत का खुलासा कर दिया है। स्मार्टफोन की कीमत 32999 रुपये रखी गई है। हालांकि खरीदार चुनिंदा बैंक कार्ड पर 3000 रुपये की छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। हैंडसेट के लिए प्री-ऑर्डर आज 20 जुलाई को दोपहर 1230 बजे शुरू हो गए हैं।

Oppo has officially revealed the price of the newly-launched Oppo Reno 10 5G in India

HighLights ओप्पो ने ओप्पो रेनो 10 5G की कीमत का खुलासा कर दिया है। ओप्पो रेनो 10 5G आइस ब्लू और सिल्वर ग्रे कलर-ऑप्शन में आता है। स्मार्टफोन की कीमत 32,999 रुपये रखी गई है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ओप्पो रेनो 10 5G सीरीज इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई थी। लॉन्च हुए सीरीज में ओप्पो के तीन स्मार्टफोन -ओप्पो रेनो 10 5जी, रेनो 10 प्रो 5जी, और रेनो 10 प्रो+ 5जी शामिल थे। ओप्पो रेनो 10 प्रो मॉडल पहले से ही फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, Oppo Reno 10 5G की सेल अभी बाकी है। ओप्पो ने आखिरकार आज एक लाइवस्ट्रीम इवेंट के जरिए स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा कर दिया और हैंडसेट के लिए प्री-ऑर्डर फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो गए हैं। बता दें, ओप्पो रेनो 10 5G आइस ब्लू और सिल्वर ग्रे कलर-ऑप्शन में आता है। Oppo Reno 10 5G की सेल आज से शुरू ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर भारत में नए लॉन्च किए गए ओप्पो रेनो 10 5G की कीमत का खुलासा कर दिया है। स्मार्टफोन की कीमत 32,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, खरीदार चुनिंदा बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये की छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। हैंडसेट के लिए प्री-ऑर्डर आज, 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू हो गए हैं। ओप्पो ने 10 जुलाई को रेनो 10 प्रो 5जी और रेनो 10 प्रो+ 5जी के साथ ओप्पो रेनो 10 5जी लॉन्च किया। भारत में ओप्पो रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ 5जी की कीमत रुपये 39,999 और रु. क्रमशः 54,999 निर्धारित की गई है। Oppo Reno 10 5G की स्पेसिफिकेशंस ओप्पो रेनो 10 5G में 6.7-इंच फुल-HD+ (1,080X 2,412 पिक्सल) OLED 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट है। यह ऑक्टा-कोर 6nm मीडियाटेक डाइमेंशन 7050 SoC प्रोसेसर से लैस है जिसे 8GB रैम के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13-आधारित ColorOS 13.1 पर चलता है। Oppo Reno 10 5G में 64-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f/1.7 लेंस ऑटोफोकस और OIS के साथ, 32-मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और 8-मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर है।

Edited By: Anand Pandey