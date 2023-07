Oppo Reno 10 Pro और Reno 10 Pro Plus 5G की पहली सेल आज, बंपर डिस्काउंट का ऐसे उठाएं फायदा

Oppo Reno 10 Pro 5G and Reno 10 Pro Plus 5G First Sale Today in India एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। ओप्पो ने हाल ही में भारतीय ग्राहकों के लिए Reno 10 सीरीज में दो नए स्मार्टफोन Oppo Reno 10 Pro 5G and Reno 10 Pro Plus 5G लॉन्च किए हैं। आज फोन की पहली सेल है।