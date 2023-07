Featured story

OPPO Reno 10 Pro+ vs OnePlus 11: एक जैसे कैमरा सेंसर और प्रोसेसर, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से अलग ये स्मार्टफोन

OPPO Reno 10 Pro plus vs OnePlus 11 Camera Display Battery Processor Know Everything इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो ने हाल ही में भारतीय ग्राहकों के लिए OPPO Reno 10 Pro plus फोन को लॉन्च किया है। कंपनी का यह डिवााइस कैमरा सेंसर और प्रोसेसर को लेकर OnePlus 11 जैसा है। इस आर्टिकल में दोनों स्मार्टफोन के बीच के अंतर को जानने की कोशिश करेंगे।