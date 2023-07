Oppo Reno 10 Series: आज भारत में लॉन्च होंगे ओप्पो के तीन नए स्मार्टफोन, मिलेगा जबरदस्त कैमरा

Oppo Reno 10 Series India Launch पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो आज भारत में अपनी Oppo Reno 10 5G सीरीज को लॉन्च करेगी। भारत में ओप्पो रेनो 10 सीरीज फ्लिपकार्ट के साथ-साथ ओप्पो इंडिया वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसके अलावा हैंडसेट में सबसे पतला और सबसे हल्का पेरिस्कोप कैमरा पैक करने का दावा किया गया है। (फोटो-जागरण)

Oppo will unveil its Reno 10 5G series in India on 10 July know price features specifications

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो 10 जुलाई यानी आज भारत में अपनी Oppo Reno 10 5G सीरीज लॉन्च करेगा। सीरीज में तीन हैंडसेट- Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro और Oppo Reno 10 Pro Pro पेश किए जा सकते हैं। कंपनी ने आज दोपहर 12 बजे के लिए लॉन्चिंग इवेंट निर्धारित किया है। बता दें, ओप्पो रेनो 10 सीरीज चीन में पहले से ही उपलब्ध है। स्मार्टफोन 2,499 युआन (लगभग 29,000 रुपये) की शुरुआती कीमत के साथ आते हैं। Oppo Reno 10 सीरीज में मिलेगा पेरिस्कोप कैमरा भारत में, ओप्पो रेनो 10 सीरीज फ्लिपकार्ट के साथ-साथ ओप्पो इंडिया वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। जैसा कि कंपनी ने बताया है, आगामी स्मार्टफोन सीरीज'ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ कंपनी का पहला 64MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा' पेश करेगी। इसके अलावा, हैंडसेट में 'सबसे पतला और सबसे हल्का पेरिस्कोप कैमरा' पैक करने का दावा किया गया है। Oppo Reno 10 सीरीज इन कलर ऑप्शन में होगा लॉन्च ओप्पो रेनो 10 सीरीज में 3डी कर्व्ड स्क्रीन की पेशकश की गई है और यह ग्लॉसी पर्पल और सिल्वर ग्रे कलर वेरिएंट में आएगी। डिवाइस में 100वाट सुपरवूक फ्लैश चार्ज होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह फोन को 27 मिनट में चार्ज कर देगा। हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर से लैस होगा। Oppo Reno 10 की स्पेसिफिकेशन ओप्पो रेनो 10 5G आइस ब्लू और सिल्वर ग्रे कलर ऑप्शन में आता है। स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से लैस है और इसमें 32MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है। स्मार्टफोन को 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज में पेश किया गया है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस है। Oppo Reno 10 सीरीज के फीचर्स ओप्पो रेनो10 प्रो और रेनो10 प्रो+ क्रमशः मीडियाटेक डाइमेंशन 8200 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट के साथ आते हैं। दोनों डिवाइस सिल्वर ग्रे और सिल्वर ग्रे कलर वेरिएंट में आते हैं और 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज पैक करते हैं। ओप्पो रेनो 10 प्रो और ओप्पो रेनो 10 प्रो+ दोनों फोन में OIS के साथ Sony IMX890 सेंसर वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा है। जहां ओप्पो रेनो 10 प्रो में 32MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है, वहीं Reno10 Pro+ 5G OIS के साथ 64MP टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा के साथ आएगा।

Edited By: Anand Pandey