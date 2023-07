Oppo ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा, 67W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलते हैं ये दमदार फीचर्स

Oppo A78 4G Launched With 50MP Camera In Black Mist Sea Green Color इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो ने अपने यूजर्स के लिए एक नया डिवाइस Oppo A78 4G लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। स्मार्टफोन की खरीदारी करने पर कंपनी की ओर से ग्राहकों को फ्री ईयरफोन्स भी ऑफर किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो ने अपने यूजर्स के लिए एक सस्ता स्मार्टफोन डिवाइस लॉन्च किया है। कंपनी ने Oppo A78 4G लॉन्च किया है। ओप्पो ने अपने इस डिवाइस को इंडोनेशिया में लॉन्च किया है। फोन को सबसे सस्ते स्मार्टफोन के रूप में पेश किया गया है। आइए जल्दी से ओप्पो के इस न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन की खूबियों पर एक नजर डाल लें- Oppo A78 4G की कीमत कितनी है? Oppo A78 4G को IDR 35,99,000 यानी 20,000 रुपये में लॉन्च किया गया है। ओप्पो ने इस कीमत पर 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट पेश किया है। ओप्पो के नए डिवाइस को कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने Black Mist और Sea Green कलर ऑप्शन में लिस्ट किया है। Oppo A78 4G ऑर्डर करने पर और क्या मिलेगा? Oppo A78 4G को ऑर्डर करने पर ग्राहकों को फ्री ईयरबड्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। इस स्मार्टफोन के साथ यूजर को Oppo Enco Buds 2 ईयरफोन्स भी मिलेंगे। ईयरफोन्स वाइट कलर में मिलेंगे। इंडोनेशिया के अलावा, दूसरे देशों में इस स्मार्टफोन की खरीदारी और प्राइसिंग को लेकर जानकारी अभी नहीं दी गई है। Oppo A78 4G में क्या खूबियां हैं? Oppo A78 4G की खूबियों की बात करें तो फोन को 6.43 इंच के फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ लाया गया है। फोन में Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन भी मिलता है। फोन को Snapdragon 680 प्रोसेसर के साथ लाया गया है। फोन में कैमरा सेटअप की बात करें तो Oppo A78 4G को डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ लाया गया है। फोन में 50-megapixel प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस को 8-megapixel फ्रंट कैमरा के साथ लाया गया है। ओप्पो का ये डिवाइस 5,000mAh की बैटरी और 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाया गया है। बता दें भारत में कंपनी Oppo A78 5G डिवाइस इसी साल जनवरी में लॉन्च कर चुकी है।

