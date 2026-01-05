Oppo का 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर समेत कई बेहतरीन फीचर्स
ओप्पो जल्द ही अपना नया फोन Oppo A6s लॉन्च करने जा रहा है। यह डिवाइस 7,000mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट और 80W SuperVOOC चार्जिंग के साथ आएगा। फोन ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रही है जिसे कंपनी Oppo A6s के नाम से पेश करने वाली है। जल्द ही ये डिवाइस चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है जिसमें 7,000mAh बैटरी मिलेगी। कंपनी की वेबसाइट पर फोन का एक प्रमोशनल बैनर भी लाइव हो गया है।
फोन Oppo के ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट हो गया है, जिससे इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कलर और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन का खुलासा हो गया है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि हैंडसेट दो कलर और दो स्टोरेज ऑप्शन में आने वाला है। डिवाइस में स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट मिलने वाला है, जिसके साथ 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास
Oppo A6s के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो स्मार्टफोन 6.75-इंच की LCD स्क्रीन के साथ आने वाला है। डिवाइस में HD+ (720x1,570 पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 1,125 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। डुअल सिम के साथ फोन में Android 15-बेस्ड ColorOS 15 मिलेगा। यह फोन कैपुचीनो ब्राउन और आइस व्हाइट कलर में आने वाला है। फोन को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट मिलेगा, जो एड्रेनो 610 GPU के साथ आएगा।
Oppo A6s के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए Oppo A6s में डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जहां 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। फोन में पीछे की तरफ 2-मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा भी मिलने वाला है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 16-मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इसके अलावा फोन में 7,000mAh बैटरी और 80W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
