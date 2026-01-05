10,080mAh बैटरी वाला 5G फोन आज होगा लॉन्च, MediaTek 8500 Elite चिपसेट और 50MP कैमरा भी मिलेगा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor आज चीन में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, जिसे कंपनी Honor Power 2 के नाम से पेश करेगी। कंपनी ने डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के बारे में डिटेल्स शेयर की हैं। यह पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि डिवाइस में नया MediaTek Dimensity चिपसेट होगा और फोन में 10,080mAh की बैटरी होगी। Honor Power 2, ओरिजिनल Honor Power का सक्सेसर होगा, जिसे अप्रैल 2025 में रिलीज किया गया था। आइए इस शानदार स्मार्टफोन के बारे में और जानें।

Honor Power 2 में मिलेगी पावरफुल परफॉर्मेंस कंपनी ने लॉन्च से पहले Weibo पोस्ट के जरिए आने वाले Honor Power 2 की परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। डिवाइस ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट हासिल किए हैं। कंपनी यह भी दावा करती है कि यह हैंडसेट के प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर है। Honor Power 2 पहला स्मार्टफोन होगा जो MediaTek के नए Dimensity 8500 Elite चिपसेट देखने को मिलने वाला है।

Honor Power 2 को कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। लिस्टिंग में डिवाइस फैंटम नाइट ब्लैक, सनबर्स्ट ऑरेंज और स्नो व्हाइट कलर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यह पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि फोन में 10,080mAh बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।