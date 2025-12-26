10,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुए ये दो नए फोन, 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Win और Honor Win RT शुक्रवार को चीन में लॉन्च किए गए। लेटेस्ट Honor स्मार्टफ़ोन तीन कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं और इनमें 16GB तक रैम और 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। Honor Win सीरीज के फोन में 6.83-इंच का डिस्प्ले और 10,000mAh की बैटरी है। Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है, जबकि Win RT मॉडल में Snapdragon 8 Elite चिपसेट है। दोनों मॉडल में 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। ये प्रीइंस्टॉल्ड MagicOS 10 के साथ आते हैं।

Honor Win और Honor Win RT की कीमत Honor Win के 12GB + 256GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 3,999 (लगभग 51,000 रुपये) है। वहीं, 12GB+512GB, 16GB+512GB, और 16GB+1TB रैम और स्टोरेज वर्जन की कीमत क्रमशः CNY 4,499 (लगभग 57,000 रुपये), 4,799 (लगभग 61,000 रुपये) और 5,299 (लगभग 60,000 रुपये) रखी गई है।

Honor Win RT की शुरुआती कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 2,699 (लगभग 33,000 रुपये) है। इसी तरह 12GB+512GB और 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः CNY 3,099 (लगभग 41,000 रुपये) और CNY 2,999 (लगभग 36,000 रुपये) तय की गई है। वहीं, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वर्जन की कीमत क्रमशः CNY 3,399 (लगभग 43,000 रुपये) और CNY 3,999 (लगभग 51,000 रुपये) रखी गई है। Honor Win और Honor Win RT दोनों ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

Honor Win के स्पेसिफिकेशन्स डुअल सिम (नैनो+नैनो) Honor Win Android 16 पर बेस्ड MagicOS 10 पर चलता है और इसमें 6.83-इंच का फुल-HD+ (1,272×2,800 पिक्सल) OLED डिस्प्ले है, जिसमें 185Hz तक रिफ्रेश रेट, 6,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 94.60 प्रतिशत स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है। ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलता है, साथ में इसमें 16GB तक रैम और मैक्जिमम 1TB ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

कैमरे की बात करें तो, Honor Win में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का 1/1.56-इंच सेंसर, 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और ऑटोफोकस के साथ 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

Honor Win में उपलब्ध कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, ब्लूटूथ 6.0, GPS, NFC, OTG और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ग्रेविटी सेंसर, फ्लिकर सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर हैं। इसमें डुअल स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन हैं। ये AI फेस-स्वैपिंग डिटेक्शन, ब्लर लोकेशन और पैरेलल स्पेस जैसे कई AI फीचर्स भी ऑफर करता है।

Honor Win में 10,000mAh की बैटरी है जो 100W (वायर्ड) और 80W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये फोन 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर 16.4 घंटे तक लगातार गेमिंग टाइम और 31.3 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग टाइम देती है। कंपनी का दावा है कि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68, IP69 और IP69K रेटिंग ऑफर करता है। इसका मेजरमेंट 163.1x76.6x8.3mm है और इसका वजन 229g है।