7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Oppo का ये नया फोन, 16MP का है सेल्फी कैमरा

Oppo ने वियतनाम में चुपचाप अपना नया Oppo A6 Pro 4G लॉन्च कर दिया है। ये A6 सीरीज का नया मॉडल है जिसमें अब तक सिर्फ 5G वेरिएंट थे। इसमें 7000mAh बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग 50MP रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है और इसमें IP69 रेटिंग दी गई है। इसकी कीमत करीब 27900 रुपये रखी गई है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo A6 Pro वियतनाम में चुपचाप लॉन्च कर दिया गया है। ये Oppo A6 सीरीज का नया एडिशन है, जिसमें अब तक Oppo A6 Pro 5G, Oppo A6 GT और Oppo A6i जैसे 5G मॉडल ही शामिल थे। नया हैंडसेट 7,000mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जो 5G वर्जन जैसा ही है। इसमें 50-मेगापिक्सल रियर कैमरा और 16-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। Oppo A6 Pro 4G को डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP69 रेटिंग मिली है।

Oppo A6 Pro 4G की कीमत और कलर ऑप्शन Oppo A6 Pro 4G की कीमत वियतनाम में VND 8,290,000 (लगभग 27,900 रुपये) रखी गई है। ये 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल में आता है। फोन कोरल पिंक, लूनर टाइटेनियम, रोज़वुड रेड और स्टेलर ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Oppo A6 Pro 4G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo A6 Pro 4G में 6.57-इंच Full-HD+ (1,080×2,372 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,400 nits तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले पर AGC DT-Star D+ प्रोटेक्शन है। ये फोन MediaTek Helio G100 चिपसेट पर चलता है, जिसे 8GB LPDDR4x RAM के साथ पेयर किया गया है। इसमें 128GB और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। फोन Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर रन करता है।

फोटोग्राफी के लिए Oppo A6 Pro 4G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर है। फ्रंट में 16-मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए है। हैंडसेट में SuperCool VC सिस्टम दिया गया है, जिसमें 4,300 sq mm वेपर कूलिंग चेंबर शामिल है। फोन में AI GameBoost 2.0 भी है, जो यूजर के प्ले स्टाइल के हिसाब से ग्राफिक्स को स्मूद, रिस्पॉन्स को फास्ट और गेमिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है।