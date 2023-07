खत्म हुआ इंतजार, भारत में लॉन्च हुआ ChatGPT ऐप, Android फोन में ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप भी ओपनएआई के चैटजीपीटी चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। चैटजीपीटी का इस्तेमाल अब फोन में ऐप के रूप में किया जा सकता है। कंपनी ने अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चैटजीपीटी के ऑफिशियल ऐप को लॉन्च कर दिया है।

दरअसल, कंपनी ने एक लेटेस्ट ट्वीट के जरिए ऐप लॉन्चिंग को लेकर जानकारी पोस्ट की है। कंपनी ने अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राजील और भारत में रहने वाले एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऐप लॉन्च किया है।

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI