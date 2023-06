सिर्फ अंग्रेजी नहीं ChatGPT को हिंदी, उर्दू, पंजाबी समेत इन भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं यूज, जानें तरीका

ChatGPT को अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने इस चैटबॉट का इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं में किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चैटजीपीटी को भारतीय भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मॉडल हिंदी के साथ तमिल तेलुगू पंजाबी उर्दू समेत कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

How to use ChatGPT in hindi, Urdu, punjabi, tamil telugu and other indian language. (Image:Unsplash)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इंटरनेट यूजर्स के बीच में पिछले साल साल ChatGPT खूब लोकप्रिय हुआ था। यह AI आधारित चैटबॉट है, जो यूजर्स को उनके सवालों के जवाब चैट फॉर्म में देता है। अगर आपको लग रहा है कि यह मॉडल सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है तो ऐसा नहीं है। इसे आप हिंदी के साथ-साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ChatGPT हिंदी के साथ-साथ मराठी, उर्दू, तेलुगू, बंगाली, मलयालम, तमिल, कनाड़ा, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और दूसरी भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि ChatGPT में आप भारतीय भाषा कैसे सेट कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में कैसे इस्तेमाल करें ChatGPT? स्टेप 1: सबसे पहले आप ChatGPT की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। स्टेप 2: अब आपको Try ChatGPT पर क्लिक करना है। स्टेप 3: अब आपको Sign up प्रोसेस पूरा कर लॉगइन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप सीधी लॉगइन कर सकते हैं। (चैटजीपीटी का लेंग्वेज मॉडल फ्री में उपलब्ध है।) स्टेप 4: अब आपको ChatGPT में अपना सवाल डालना है और अपनी पसंद की भाषा में उत्तर देने के लिए कहना है। दूसरा तरीका, यह है कि आप, अपना सवाल भारतीय भाषा में ही लिखें, तो यह मॉडल आपको उसी भाषा में उत्तर देगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की बात करें तो यह मॉडल अंग्रेजी, रसियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, डच, पुर्तगीज, कोरियन, इटेलियन, जापनीज और अरबी भाषा में उपलब्ध है। iOS के लिए लॉन्च हुआ ChatGPT ऐप ओपनएआई ने कुछ दिनों पहले ही iOS के लिए ChatGPT की ऑफिशियल ऐप रिलीज कर दिया है। आइफोन यूजर्स इसे अब अपने डिवाइस में आसानी से यूज कर सकते हैं। आईओएस यूजर्स चैटजीपीटी में बिंग सर्च की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यह फीचर्स सिर्फ ChatGPT Plus यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ChatGPT की लोकप्रियता को देखते हुए टॉप-टेक कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें Google का Bard और Microsoft का AI-आधारित Bing ब्राउजर शामिल है। दोनों टेक कंपनी का फोकस अपने प्रोडक्ट पर एआई इनोवेशन इंटीग्रेशन पर है।

Edited By: Subhash Gariya