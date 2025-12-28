Language
    OnePlus की ये मिड-रेंज सीरीज जल्द होगी लॉन्च, प्री-बुकिंग शुरू

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    OnePlus Turbo के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स काफी समय से ऑनलाइन सामने आ रहे थे। अब कंपनी ने ऑफिशियली बता दिया है कि OnePlus Turbo series चीन में जल्द लॉन

    Hero Image

    OnePlus Turbo Series के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी गई है। Photo- OnePlus 13s 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Turbo के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। अब, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह जल्द ही चीन में OnePlus Turbo सीरीज लॉन्च करेगा। इसके अलावा, ये लाइनअप अब देश में Oppo China ऑनलाइन स्टोर के जरिए थोड़ी सी फीस देकर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। ये OnePlus Turbo की लाइव तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के तुरंत बाद आया है, जिससे पता चलता है कि इसमें एक स्क्वायर-शेप के डेको के अंदर एक डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है। इसके अलावा, इसमें Snapdragon 7 series चिपसेट होने की उम्मीद है, जो 9,000mAh बैटरी के साथ आएगा।

    OnePlus Turbo सीरीज जल्द ही चीन में लॉन्च होगी

    वीबो पर एक पोस्ट में, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने पुष्टि की है कि वह जल्द ही चीन में OnePlus Turbo सीरीज लॉन्च करेगा। हालांकि, टेक फर्म ने अभी तक अपकमिंग लाइनअप के मेजर स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, डिजाइन, कलर और लॉन्च की सही तारीख का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा, OnePlus Turbo सीरीज के हिस्से के रूप में लॉन्च होने वाले फोन की संख्या और उनके नाम भी सामने नहीं आए हैं। स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल्स आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।

    इसके अलावा, OnePlus Turbo सीरीज अब चीन में Oppo ऑनलाइन स्टोर के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। देश में ग्राहक इस स्मार्टफोन को CNY 1 (लगभग 13 रुपये) की टोकन कीमत पर बुक कर सकते हैं। हालांकि, लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में कोई और डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। अलग से, टेक फर्म ने वीबो पर खुलासा किया है कि जल्द ही लॉन्च होने वाली OnePlus Turbo सीरीज एक मिड-रेंज फोन के तौर पर डेब्यू करेगी।

    OnePlus 13s (2)

    हाल ही में, OnePlus Turbo के कथित रेंडर ऑनलाइन सामने आए थे। स्मार्टफोन को ग्रीन कलर में होल-पंच कटआउट डिस्प्ले के साथ दिखाया गया था, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है। ये एक स्क्वायर-शेप के रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखा, जिसमें डुअल रियर कैमरे हैं। तस्वीरों से पता चलता है पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हैंडसेट के राइट साइड होंगे, जबकि लेफ्ट साइड खाली रहेगा। रियर पैनल भी प्लास्टिक का होने की उम्मीद है।

    स्पेसिफिकेशन्स के मामले में, रिपोर्ट के अनुसार OnePlus Turbo में 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा। इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट हो सकता है। रिपोर्ट्स से ये भी पता चलता है कि फोन में 9,000mAh की बैटरी होगी, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। उम्मीद है कि ये भारत सहित चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में नॉर्ड लाइनअप के हिस्से के तौर पर लॉन्च होगा।

