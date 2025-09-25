Language
    OnePlus Nord 5 पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलती है 6,800mAh की बड़ी बैटरी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    Amazon Great Indian Festival 2025 सेल अब लाइव है और अगर आप लंबे समय से मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे थे तो ये सही टाइम है। इस सेल में हाल ही लॉन्च हुआ OnePlus Nord 5 बड़ी छूट के साथ मिल रहा है। डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिलाकर इसकी कीमत 30000 रुपये से कम हो जाती है। ये फोन दमदार बैटरी और 144Hz डिस्प्ले के साथ आता है।

    OnePlus Nord 5 पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Great Indian Festival 2025 सेल पहले से लाइव है और अगर आप लंबे टाइम से नया मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे थे तो ये मौका सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन्स के बीच, Amazon पर हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus Nord 5 अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी ये डिवाइस बैंक ऑफर्स लगाने के बाद 30,000 रुपये से कम में उपलब्ध है।

    आपको बता दें कि ये फोन पहले 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था और इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप, 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,800mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि Amazon पर OnePlus Nord 5 पर क्या डील मिल रही है।

    OnePlus Nord 5 पर ये है डील

    OnePlus Nord 5 अभी Amazon पर 30,499 रुपये में मिल रहा है। अगर कस्टमर्स SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 1,250 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कीमत 30,000 रुपये से नीचे आ जाएगी। इसके अलावा, बायर्स अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके 28,900 रुपये तक का फायदा भी उठा सकते हैं, जो ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

    कस्टमर्स EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जो 1,479 रुपये/महीना से शुरू होता है। ध्यान रहे कि प्रोसेसिंग फीस या दूसरे चार्जेस आपके बैंक की शर्तों पर लागू हो सकते हैं। ग्राहक चाहें तो एक्स्ट्रा पेमेंट करके टोटल प्रोटेक्शन प्लान या एक्सटेंडेड वारंटी भी चुन सकते हैं।

    OnePlus Nord 5 के स्पेसिफिकेशन्स

    OnePlus Nord 5 में 6.83-इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिवाइस में 1,800 nits पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अंदर Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट है, जिसे 12GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 3.1 तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन में 6,800mAh की बैटरी है और 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।

    फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord 5 में 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

