OnePlus 15 स्मार्टफोन से पहले कंपनी ने दिखाया डिजाइन, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से होगा लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 स्मार्टफोन अक्टूबर में लॉन्च होना है। वनप्लस का यह फोन OnePlus 13 को रिप्लेस करेगा। वनप्लस ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले Snapdragon Summit Global हाइलाइट मीट के दौरान शोकेस किया है। OnePlus India के सीईओ CEO रॉबिन ली ने स्टेज पर अपने अपकमिंग स्मार्टफोन की पहली झलक दिखाई है। इसके साथ ही कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली है। वनप्लस के अपकमिंग फोन का डिजाइन OnePlus 13s से मिलता जुलता होगा।

OnePlus 15 का डिजाइन किया टीज अपकमिंग OnePlus 15 स्मार्टफोन कंपनी का पहला फोन होगा, जिसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप मिलेगा। यह पहला मौका है जब कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को पब्लिकली टीज किया है। वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन के बैक पैनल का डिजाइन देखने को मिला है। इसके डिजाइन एलिमेंट की बात करें तो यह OnePlus 13s से मिलता जुलता है। इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा।

OnePlus 15 होगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus ने कन्फर्म किया है कि उसका अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। यह Qualcomm का फ्लैगशिप मोबाइल चिपसेट है जो TSMC के 3nm (N3P) प्रोसेस पर तैयार किया गया है। यह चिपसेट 64-बिट आर्टेक्चर पर बना हुआ है, जो पिछली जेनरेशन के चिपसेट की परफॉर्मेंस के मुकाबले 23 प्रतिशत बेहतर है। इसके साथ ही इफिशिएंसी में 20 प्रतिशत बेहतर है। OnePlus 15 स्मार्टफोन के साथ-साथ क्वालकॉम का यह प्रोसेसर Xiaomi 17 सीरीज, Honor Magic 8 सीरीज और Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन में दिया जाना है।