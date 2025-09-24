Language
    OnePlus का 7,000mAh बैटरी वाला फ्लैगशिप 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    वनप्लस जल्द ही नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर सकता है जिसमें बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिवाइस पहले चीन में और बाद में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। ऑनलाइन लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि वनप्लस 15 में एक नया कैमरा मॉड्यूल और 50-मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है।

    OnePlus का 7,000mAh बैटरी वाला फ्लैगशिप 5G फोन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर सकता है जिसमें न सिर्फ बड़ी बैटरी बल्कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने आगामी फ्लैगशिप डिवाइस की घोषणा नहीं की है लेकिन हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये डिवाइस जल्द ही चीन में लॉन्च हो सकता है जिसके बाद इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।

    अपकमिंग डिवाइस की ऑनलाइन कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसे वनप्लस 15 कहा जा रहा है। इन तस्वीरों में यह डिवाइस एक ऑल न्यू डिजाइन में देखने को मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    नया कैमरा मॉड्यूल

    दरअसल हाल ही में डिजिटल चैट स्टेशन ने चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में टिप्स्टर ने दावा किया कि यह वनप्लस 15 ही है। तस्वीर में एक नया कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। मॉड्यूल के अंदर एक बुलेट के साइज का कटआउट और दो स्फेरिकल कटआउट दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार का फ्लैगशिप फोन अपने पिछले सभी मॉडल्स से काफी अलग दिखाई देगा।

    50-मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा

    इस बुलेट शेप के कैमरा मॉड्यूल में प्राइमरी लेंस और एक सेकेंडरी लेंस देखने को मिल सकता है। जबकि दूसरी ओर, दो स्फेरिकल कटआउट में एक फ्लैश और एक अन्य लेंस देखने को मिल सकता है। ऐसा भी कहा रहा है कि डिवाइस के तीनों कैमरा 50-मेगापिक्सल के हो सकते हैं। वनप्लस 15 का डिजाइन वनप्लस 13 से काफी ज्यादा अलग होने वाला है लेकिन यह हमें कुछ कुछ वनप्लस 13s जैसा लग सकता है।

    OnePlus 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वनप्लस के इस नए डिवाइस में 165Hz तक रिफ्रेश रेट और 6.78-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकता है। यह पैनल एक LTPO पैनल हो सकता है। साथ ही इस फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देखने को मिल सकता है।

    न सिर्फ लेटेस्ट चिपसेट बल्कि इस बार डिवाइस में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। यह हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 के साथ आ सकता है। रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि डिवाइस तीन कलर ब्लैक, पर्पल और टाइटेनियम में आ सकता है।

    OnePlus 15 कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

    OnePlus अपने इस फ्लैगशिप डिवाइस को अगले महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च कर सकती है। जबकि अगले साल की शुरुआत तक OnePlus 15 भारत और ग्लोबल मार्केट में भी पेश किया जा सकता है। OnePlus 15 की संभावित कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि इसका प्राइस OnePlus 13 के जितना ही हो सकता है।

