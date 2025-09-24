Language
    पुराने Samsung फोन भी बदल जाएंगे... One UI 8 अपडेट कब-किसे मिलेगा? पढ़ें पूरा अपडेट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 16-बेस्ड वन यूआई 8 अपडेट जारी किया है। गैलेक्सी S25 सीरीज को यह अपडेट मिल चुका है वहीं पुराने डिवाइस जैसे S24 S23 सीरीज A सीरीज और अन्य स्मार्टफोन्स को यह अपडेट अक्टूबर 2025 में मिलेगा। गैलेक्सी टैबलेट को भी अक्टूबर में अपडेट मिलेगा। इस अपडेट में सिक्योर फोल्डर को बेहतर बनाया गया है और क्विक शेयर को अपडेट किया गया है।

    पुराने Samsung फोन भी बदल जाएंगे... One UI 8 अपडेट कब-किसे मिलेगा?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने इस महीने कुछ फ्लैगशिप डिवाइस के लिए अपना नया एंड्रॉइड 16-बेस्ड वन यूआई 8 अपडेट जारी किया। वहीं, हाल ही में गैलेक्सी S25 सीरीज को भी यह अपडेट मिला। वहीं, अब सैमसंग इंडिया ने ये कन्फर्म कर दिया है कि पुराने डिवाइस जैसे गैलेक्सी S24 सीरीज, गैलेक्सी S23 सीरीज, A सीरीज और अन्य स्मार्टफोन्स को अपडेट कब मिलेगा। हालांकि कुछ फैंस इस अपडेट से दुखी हो सकते हैं क्योंकि यह अपडेट पिछली पीढ़ी के स्मार्टफोन्स के लिए इस महीने नहीं बल्कि अगले महीने जारी किया जाएगा। चलिए जानते हैं वन यूआई 8 अपडेट का पूरा शेड्यूल...

    Samsung One UI 8 अपडेट का शेड्यूल

    सैमसंग मेंबर्स ऐप पर कंपनी ने एक पोस्ट करते हुए बताया है कि गैलेक्सी S24 सीरीज, जिसमें S24, S24+, S24 अल्ट्रा और S24 FE शामिल हैं इन डिवाइस को नया UI अपडेट अक्टूबर 2025 में मिल जाएगा। जबकि गैलेक्सी A, M, F, Z और टैब डिवाइस को भी अक्टूबर 2025 में अपडेट मिलेगा। अभी कंपनी ने नया वाला अपडेट गैलेक्सी S25, S25+, S25 एज और S25 अल्ट्रा के लिए जारी किया है।

    गैलेक्सी टैबलेट भी लिस्ट में शामिल

    अक्टूबर में कई मिड-रेंज डिवाइस जैसे गैलेक्सी A36 5G, A54 5G, A55 5G, और उनके M और F सीरीज के फोन को भी अपडेट मिलेगा। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि अगले महीने के रोलआउट में गैलेक्सी टैबलेट भी शामिल होने वाले हैं जिसमें टैब S10 FE और टैब S9 सीरीज शामिल होने वाली है। जबकि नवंबर 2025 के एन्ड तक गैलेक्सी A25 5G, A53 5G, M53 5G और बजट टैब A9 डिवाइस जैसे मॉडल को भी अपडेट मिल सकता है।

    Samsung One UI 8 में क्या कुछ खास?

    इस बार के नए वाले UI अपडेट में ज्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन यह कई यूजफुल फीचर्स ऑफर कर रहा है। यह सिक्योर फोल्डर को और भी ज्यादा सिक्योर बना रहा है। कैलेंडर, रिमाइंडर और अलार्म जैसे ऐप्स को भी और बेहतर किया गया है। इस अपडेट में आसान फाइल ट्रांसफर के लिए अपडेटेड क्विक शेयर भी दिया गया है। इसके अलावा अपडेट में कुछ नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी जोड़े गए हैं।

