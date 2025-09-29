Language
    Nothing का शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 22,499 रुपये में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 32MP सेल्फी कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में Nothing Phone 3a पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन की असली कीमत ₹27999 है लेकिन सेल में यह ₹23999 में उपलब्ध है। ICICI बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट के साथ कीमत और भी कम होकर ₹22499 तक हो सकती है। यह फोन 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, जहां स्मार्टफोन बेहद कम दामों पर मिल रहे हैं। सेल के दौरान सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर भी शानदार छूट मिल रही है। वहीं, जो लोग 25,000 रुपये के बजट में शानदार फोन ढूंढ रहे हैं उनके लिए नथिंग का ये डिवाइस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता जहां ऑफर्स के बाद इस फोन को कीमत सिर्फ 22,499 रुपये रह जाती है। यह डिवाइस अनोखे डिजाइन के साथ आता है और इसमें बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए इस स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

    Nothing Phone 3a डिस्काउंट ऑफर

    दरअसल, फ्लिपकार्ट सेल के दौरान नथिंग फोन 3a पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसकी असली कीमत ₹27999 है, जिसे आप सेल के दौरान सिर्फ ₹23,999 में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, इस फोन पर एक शानदार बैंक ऑफर भी है, जहां आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1500 की छूट ले सकते हैं, जबकि अन्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ आप फोन पर ₹1000 की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत सिर्फ ₹22,499 रह जाती है, जो इस फोन को काफी खास बनाता है।

    इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि, एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आपके पुराने फोन की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतनी ही बेहतर वैल्यू मिल सकती है।

    Nothing Phone 3a के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 3 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 50W चार्जिंग सपोर्ट और 5,000mAh की बैटरी है।

    फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। डिवाइस में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 32MP का सेल्फी कैमरा है।

