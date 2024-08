50MP फ्रंट कैमरा वाले दमदार Nothing Phone (2a) Plus की आज लाइव होगी पहली सेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग ने अपने ग्राहकों के लिए Phone (2a) Plus को 31 जुलाई को ही लॉन्च किया है। इसी कड़ी में आज यानी 7 अगस्त को इस तगड़े फोन की पहली सेल लाइव हो रही है। अगर आप भी एक नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो नथिंग के इस न्यूली लॉन्च फोन को चेक कर सकते हैं। कंपनी इस फोन को पहले से बेहतर स्पेक्स के साथ लेकर आई है। नथिंग फोन गिल्फ इंटरफेस के साथ आता है। Nothing Phone (2a) Plus को 50MP फ्रंट कैमरा के साथ लाया गया है। फोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।

Nothing Phone (2a) Plus के पावरफुल स्पेक्स