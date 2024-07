Phone (2a) Plus Launch: Nothing ने 50MP फ्रंट कैमरा वाला फोन किया लॉन्च, दाम 28 हजार रुपये से कम

नथिंग ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Nothing Phone (2a) Plus लॉन्च कर दिया है। इस फोन को दो कलर ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन को 5000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। फोन की पहली सेल 7 अगस्त को लाइव होगी। Nothing Phone (2a) Plus को 50MP फ्रंट कैमरा के साथ लाया गया है। फोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।

