Nothing Phone 2 Sale: बंपर डिस्काउंट के साथ कर सकते हैं नए Smartphone की खरीदारी, कल होने जा रही है पहली सेल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Phone (2) लॉन्च हो चुका है। कल भारत में इस न्यूली लॉन्च्ड डिवाइस की पहली सेल होने जा रही है। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो बंपर डिस्काउंट के साथ नए फोन की खरीदारी करने का मौका है। कहां से कर सकते हैं खरीदारी? Nothing Phone (2) की खरीदारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट नथिंग से की जा सकती है। इसके अलावा, Nothing Phone (2) को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। फोन की पहली सेल दोपहर 12 बजे लाइव होगी। Nothing Phone (2) कितने रुपये सस्ता मिलेगा Nothing Phone (2) के 8GB+128GB बेस वेरिएंट की बात करें तो डिवाइस की एमआरपी 49,999 रुपये पड़ती है। इस फोन को आप 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Nothing Phone (2) के 12GB+256GB वेरिएंट की बात करें तो डिवाइस की एमआरपी 54,999 रुपये पड़ती है। इस फोन को आप 49,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Nothing Phone (2) के 12GB+512GB वेरिएंट की बात करें तो डिवाइस की एमआरपी 59,999 रुपये पड़ती है। इस फोन को आप 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर्स में कितना सस्ता मिलेगा Nothing Phone (2) Nothing Phone (2) की खरीदारी ऑनलाइन करते हैं तो बैंक ऑफर्स के साथ फोन और सस्ता खरीदा जा सकता है। Axis Bank Credit और Debit Card के साथ खरीदारी करते हैं तो फोन पर 3,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट पा सकते हैं।

Flipkart Axis Bank Card से फोन की खरीदारी करते हैं तो डिवाइस पर 5 प्रतिशत कैशबैक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ईएमआई ट्रांजेक्शन पर भी कुछ बचत की जा सकती है। Nothing Phone (2) की खूबियां Nothing Phone (2) स्मार्टफोन 6.7 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले,120 Hz रिफ्रेश रेट, 1,080 x 2,412 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ आता है।

6.7 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले,120 Hz रिफ्रेश रेट, 1,080 x 2,412 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ आता है। Nothing Phone (2) स्मार्टफोन Snapdragon 8+ Gen 1 SoC के साथ लाया गया है।

Nothing Phone (2) में डुअल कैमरा यूनिट मिलता है।

स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल के Sony IMX890 सेंसर OIS के साथ आता है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है।

