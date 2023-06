7 हजार से कम में आने वाला Nokia का ये धांसू फोन एक नए रंग में हुआ लॉन्च, इन खूबियों से लुभाता है डिवाइस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आपको स्मार्टफोन की जरूरत है और इसके लिए बजट नहीं बना पा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नोकिया ने अपने एक बजट फोन को नए आकर्षक रंग में लॉन्च किया है। दरअसल हम यहां Nokia C12 Pro की बात कर रहे हैं।

Nokia C12 Pro को कंपनी ने पर्पल कलर में लॉन्च किया है। दरअसल कंपनी अपने इस स्मार्टफोन को मार्च में लॉन्च कर चुकी है। यह कंपनी का एंट्री लेवल एंड्रॉइड फोन है, जिसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है।

Pop in purple with the all-new Nokia C12. Make the world go wow. Hurry now!

Buy Now: {Will insert the link}#Nokiadevices #NokiaC12Pro #FullOnConfidence pic.twitter.com/3mUHDgBuIl