Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Motorola का प्रामियम स्मार्टफोन Signature अगले महीने होगा भारत में लॉन्च, खास होगा डिजाइन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Motorola Signature को भारत में अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने इसके लिए लॉन्च डेट भी बता दी है और टीजर के जरिए इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Motorola Signature को अगले महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Signature जनवरी में भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा की और अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन की झलक दिखाई। एक प्रीमियम मॉडल के तौर पर पोजिशन किए गए इस स्मार्टफोन को ऑफिशियल पोस्ट और एक Flipkart माइक्रोसाइट के जरिए दिखाया गया है, जिससे फैब्रिक-फिनिश वाला रियर पैनल और पतले बेजल वाला फ्लैट डिस्प्ले की पुष्टि होती है। मोटोरोला ने फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ-साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस समेत एडवांस्ड कैमरा हार्डवेयर का भी संकेत दिया है। ये फोन एक पॉपुलर बेंचमार्किंग साइट पर भी दिखा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Motorola Signature भारत में 7 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा

    X पर एक पोस्ट में, कंपनी ने पुष्टि की कि Motorola Signature 7 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे एक प्रीमियम पेशकश के तौर पर बताया जा रहा है और हैंडसेट की लाइव Flipkart माइक्रोसाइट इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किए बिना, इसके डिजाइन से जुड़ी कुछ डिटेल्स दिखाती है।

    मोटोरोला सिग्नेचर के रियर पैनल पर फैब्रिक फिनिश होगी और हैंडसेट में एक फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसमें एक जैसे, पतले बेजल और फ्रंट कैमरे के लिए बीच में होल-पंच स्लॉट होगा। राइट साइड वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है। लेफ्ट एक और बटन है, जो कैमरा कंट्रोल बटन हो सकता है या AI एक्सेस या दूसरे फंक्शन्स के लिए कस्टमाइजेबल शॉर्टकट Key के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

    मोटोरोला ने अपकमिंग सिग्नेचर हैंडसेट के लिए रियर कैमरा मॉड्यूल का भी खुलासा किया है। एक टीजर इमेज से पता चलता है कि फोटोग्राफी के लिए, कई टॉप-एंड मॉडल्स की तरह, स्मार्टफोन में पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर होगा।

    मोटोरोला सिग्नेचर को पहले Geekbench पर देखा गया था। इसने सिंगल कोर में 2,854 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्ट में 9,411 पॉइंट्स हासिल किए। लिस्टिंग में 3.80GHz पर दो कोर और 3.32GHz पर छह कोर वाले CPU के साथ-साथ Adreno 829 GPU दिखाया गया, जो Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर की ओर इशारा करता है। इसमें 16GB रैम और आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के लिए सपोर्ट का भी खुलासा हुआ।

    पिछली लीक से पता चलता है कि मोटोरोला सिग्नेचर स्टायलस सपोर्ट के साथ, कार्बन और मार्टिनी ऑलिव कलर ऑप्शन में आ सकता है। इसके ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट में 50-मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेंसर होने की उम्मीद है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ एक प्राइमरी Sony Lytia सेंसर शामिल है।

    यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे बदलें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका