Motorola का प्रामियम स्मार्टफोन Signature अगले महीने होगा भारत में लॉन्च, खास होगा डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Signature जनवरी में भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा की और अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन की झलक दिखाई। एक प्रीमियम मॉडल के तौर पर पोजिशन किए गए इस स्मार्टफोन को ऑफिशियल पोस्ट और एक Flipkart माइक्रोसाइट के जरिए दिखाया गया है, जिससे फैब्रिक-फिनिश वाला रियर पैनल और पतले बेजल वाला फ्लैट डिस्प्ले की पुष्टि होती है। मोटोरोला ने फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ-साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस समेत एडवांस्ड कैमरा हार्डवेयर का भी संकेत दिया है। ये फोन एक पॉपुलर बेंचमार्किंग साइट पर भी दिखा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Motorola Signature भारत में 7 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा X पर एक पोस्ट में, कंपनी ने पुष्टि की कि Motorola Signature 7 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे एक प्रीमियम पेशकश के तौर पर बताया जा रहा है और हैंडसेट की लाइव Flipkart माइक्रोसाइट इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किए बिना, इसके डिजाइन से जुड़ी कुछ डिटेल्स दिखाती है।

मोटोरोला सिग्नेचर के रियर पैनल पर फैब्रिक फिनिश होगी और हैंडसेट में एक फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसमें एक जैसे, पतले बेजल और फ्रंट कैमरे के लिए बीच में होल-पंच स्लॉट होगा। राइट साइड वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है। लेफ्ट एक और बटन है, जो कैमरा कंट्रोल बटन हो सकता है या AI एक्सेस या दूसरे फंक्शन्स के लिए कस्टमाइजेबल शॉर्टकट Key के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

A world where access is effortless. One tap, and doors open, lists unlock, and exclusivity becomes yours.



Where would your Signature Class access take you first?#ComingSoon #SignatureClassComingSoon pic.twitter.com/SvKc1qYMDg — Motorola India (@motorolaindia) December 29, 2025 मोटोरोला ने अपकमिंग सिग्नेचर हैंडसेट के लिए रियर कैमरा मॉड्यूल का भी खुलासा किया है। एक टीजर इमेज से पता चलता है कि फोटोग्राफी के लिए, कई टॉप-एंड मॉडल्स की तरह, स्मार्टफोन में पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर होगा। मोटोरोला सिग्नेचर को पहले Geekbench पर देखा गया था। इसने सिंगल कोर में 2,854 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्ट में 9,411 पॉइंट्स हासिल किए। लिस्टिंग में 3.80GHz पर दो कोर और 3.32GHz पर छह कोर वाले CPU के साथ-साथ Adreno 829 GPU दिखाया गया, जो Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर की ओर इशारा करता है। इसमें 16GB रैम और आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के लिए सपोर्ट का भी खुलासा हुआ।