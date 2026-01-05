Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Motorola का पहला फोल्डेबल फोन कब होगा लॉन्च? यहां दिख सकती है पहली झलक

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:14 PM (IST)

    मोटोरोला जल्द ही अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन, Motorola Razr Fold, लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन इस साल के अंत तक आ सकता है और CES 2026 में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Motorola का पहला फोल्डेबल फोन कब होगा लॉन्च? यहां दिख सकती है पहली झलक 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही अपना पहला फोल्ड फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इसे Motorola Razr Fold के नाम से पेश कर सकती है। सैमसंग के फोल्ड फोन की तरह ही ये फोन भी बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन में आ सकता है। इस फोन को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 के दौरान टीज किया जा सकता है, जो कल यानी 6 जनवरी से शुरू हो रहा है।

    ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस Samsung की Galaxy Z Fold सीरीज, Google की Pixel Fold लाइनअप और Apple के कथित iPhone Fold को टक्कर दे सकता है, जिसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। मोटोरोला, जो अपनी वर्टिकल फोल्डिंग Razr सीरीज के लिए जानी जाती है, मई 2025 में भारत में 7-इंच फ्लिप डिस्प्ले के साथ Razr 60 Ultra लॉन्च किया था। अब कंपनी फोल्ड फोन भी पेश करने की तैयारी में है।

    Motorola Razr Fold संभावित लॉन्च टाइमलाइन

    हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में टिपस्टर इवान ब्लास (@evleaks) ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के आने वाले फोल्डेबल फोन के बारे में जानकारी शेयर की है। Motorola Razr Fold नाम का यह हैंडसेट इस साल के आखिर में बुक-स्टाइल फोल्डिंग फॉर्म फैक्टर में लॉन्च किया जा सकता है।

    इतना ही नहीं ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन कई AI टूल्स से लैस हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि टेक फर्म आने वाले महीनों में इसके बारे में और डिटेल्स शेयर करेगी।

    CES 2026 में दिखेगी पहली झलक?

    बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब Motorola के पहले फोल्डिंग फोन के बारे में रिपोर्ट्स सामने आई हैं। हाल ही में कई जर्नलिस्ट्स को Motorola की तरफ से CES 2026 का इनविटेशन भी मिला है। इस इनविटेशन पैक में टेक फर्म ने एक लकड़ी के कवर वाली डायरी ऐड की है, जिस पर हर फोल्ड एक संभावना दिखाता है टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी CES 2026 के दौरान टीज कर सकती है।

    यह भी पढ़ें- नाश्ता बनाएगा, कपड़े धोएगा: CES 2026 में LG पेश करेगा AI होम असिस्टेंट रोबोट, जानें क्या-क्या होंगी खूबियां