नाश्ता बनाएगा, कपड़े धोएगा: CES 2026 में LG पेश करेगा AI होम असिस्टेंट रोबोट, जानें क्या-क्या होंगी खूबियां  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। LG इलेक्ट्रॉनिक्स CES 2026 में अपने नए AI-पावर्ड होम रोबोट से पर्दा उठाएगा जिसका नाम LG CLOiD होगा। ये रोबोट पहली बार सार्वजनिक रूप से CES 2026 में लाइव डेमो के जरिए देखने को मिलने वाला है। CES 2026 का आयोजन 6 से 9 जनवरी तक लास वेगास में होगा।

LG CLOiD को खास तौर पर घरेलू कामों को आसान बनाने और रोजाना के मेहनत भरे कम को करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये रोबोट आपके लिए नाश्ता बनाएगा, कपड़े धोएगा और घर के कई काम करेगा।

रोबोट करेगा घर के ये काम LG CLOiD एक AI-बेस्ड होम रोबोट है, जो कनेक्टेड हाउसहोल्ड अप्लायंसेज के साथ मिलकर काम कर सकता है। CES 2026 में LG इसके कई रियल-लाइफ डेमो दिखाने वाला है। एक डेमो में CLOiD फ्रिज से दूध निकालकर नाश्ते की तैयारी करता हुआ दिखाई दे सकता है और ओवन में क्रोइसां रखेगा।

इसी के साथ जब घर के लोग बाहर जाएंगे तो ये रोबोट कपड़े धोने का प्रोसेस शुरू करेगा, सुखाने के बाद कपड़ों को फोल्ड भी करेगा और उन्हें अलमारी में भी सेट करके रखेगा। LG के मुताबिक, यह रोबोट यूजर की लाइफस्टाइल और रूटीन को पहले तो अच्छे से समझेगा और फिर खुद तय करेगा कि कौन-सा काम कब करना है।

मिलेगा खास हार्डवेयर डिजाइन LG CLOiD का डिजाइन घर के माहौल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। रोबोट में एक हेड यूनिट, दो आर्टिकुलेटेड आर्म्स वाला टॉर्सो और ऑटोनॉमस नेविगेशन से लैस व्हील्ड बेस देखने को मिलने वाला है। टॉर्सो ऊपर-नीचे झुक सकता है, जिससे रोबोट जमीन के पास रखी चीजें भी आसानी से उठा सकता है।