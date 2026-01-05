Flipkart सेल में फिर सस्ता हुआ iPhone 16, चेक करें कितनी कम हुई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप अपने मौजूदा डिवाइस को iPhone 16 से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए फ्लिपकार्ट एक शानदार डील लाया है। दरअसल, इस वक्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिग बचत डेज सेल चल रही है। इस दौरान iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। डिवाइस को आप 6,901 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। एप्पल के इस फ्लैगशिप डिवाइस में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिल रहा है जो इसे और भी खास बना देता है। चलिए पहले डिवाइस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं।

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एप्पल ने 2024 में iPhone 16 को लॉन्च किया था जिसकी शुरुआती कीमत अभी 69,900 रुपये है लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बचत डेज सेल के दौरान इस फोन को सिर्फ 62,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है, यानी फोन पर अभी 6,901 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। फोन पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां Flipkart Axis Bank Credit कार्ड और Flipkart SBI Credit कार्ड पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है।

इसके अलावा डिवाइस पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जो इस डील को और भी खास बना रहा है। एक्सचेंज ऑफर के तहत आप 50,200 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

Apple iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 60Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। डिवाइस में 6-कोर Apple A18 चिप देखने को मिलता है। फोन में 3561 mAh की बैटरी और 25W तक की MagSafe वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है।