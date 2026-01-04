सस्ते में iPhone 17 और iPhone 17 Pro खरीदने का लास्ट चांस, यहां मिल रही है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने पिछले साल सितंबर में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी। हमेशा की तरह, कंपनी ने इस सीरीज के तहत चार नए iPhone पेश किए। नॉन-प्रो और प्रो मॉडल के साथ इस सीरीज में इस बार अब तक का सबसे पतला iPhone भी देखने को मिला था। हालांकि लेटेस्ट सीरीज पर डिस्काउंट ऑफर कम ही मिल रहे हैं, लेकिन विजय सेल्स अभी Apple डेज सेल चला रहा है, जो आज यानी 4 जनवरी को खत्म हो रही है। तो, अगर आप नया iPhone 17 या iPhone 17 Pro खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों डिवाइस अभी विजय सेल्स पर बड़े डिस्काउंट के साथ लिस्टेड हैं। आइए दोनों फोन पर मिल रही शानदार डील्स के बारे में जानते हैं।

iPhone 17 पर डिस्काउंट ऑफर सबसे पहले, iPhone 17 की बात करते हैं। कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर दे रही है। अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है, तो आप EMI ऑप्शन के साथ ₹7500 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। इतना ही नहीं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स EMI ऑप्शन के साथ ₹4000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

जबकि ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स EMI ऑप्शन के साथ ₹3000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा, IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड और EMI ऑप्शन के साथ, आप ₹10,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे फोन की कीमत कम होकर ₹72,900 हो जाएगी।

iPhone 17 Pro पर डिस्काउंट ऑफर Apple ने iPhone 17 Pro को ₹1,34,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन यह अभी विजय सेल्स पर ₹1,27,490 में मिल रहा है, यानी इस डिवाइस पर आप फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा, ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन पर ₹5,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन पर ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है।