    इस साल लॉन्च हो सकता है किफायती कीमत वाला MacBook, मिल सकता है iPhone 16 Pro वाला प्रोसेसर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:00 AM (IST)

    Apple के एक किफायती लैपटॉप की चर्चा लंबे समय से जारी है। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि इस कथित मॉडल को साल 2026 में पेश किया जा सकता है। ये जानकारी एक ...और पढ़ें

    Apple के किफायती MacBook को पेश किया जा सकता है। Photo- MacBook Air (2025)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से चर्चाएं थीं कि Apple किफायती लैपटॉप मार्केट में दूसरे ब्रांड्स से मुकाबला करने के लिए एक नॉन-फ्लैगशिप MacBook लॉन्च करेगा। एक मार्केट रिसर्च फर्म द्वारा शेयर किए गए हालिया नोट के मुताबिक, ये मॉडल आखिरकार 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसमें चुनिंदा iPad Air और iPad Pro मॉडल की तरह 12.9-इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है और ये क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक जायंट के लाइनअप में MacBook Air से नीचे होगा।

    Apple का किफायती कीमत वाला MacBook Air

    मार्केट रिसर्च फर्म TrendForce द्वारा शेयर किए गए हालिया रिजल्ट्स के मुताबिक, Apple मार्च, अप्रैल और मई के बीच, 2026 के स्प्रिंग में 12.9-इंच का MacBook लॉन्च करेगा। उम्मीद है कि ये लैपटॉप के एंट्री-टू-मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करेगा। पहले उम्मीद थी कि लैपटॉप के कंपोनेंट्स का मास प्रोडक्शन Q3 2025 तक शुरू हो जाएगा और पूरे इकोसिस्टम की असेंबली साल के आखिर से पहले शुरू हो जाएगी।

    रिसर्च नोट से पता चलता है कि सप्लाई चेन एफिशिएंसी, बड़े पैमाने पर फायदे और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कम कीमत वाले मैकबुक को बायर्स को अट्रैक्ट करने और लगातार शिपमेंट परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

    पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित MacBook में 12.9-इंच की स्क्रीन हो सकती है, जिससे ये Apple के लाइनअप में सबसे छोटे डिस्प्ले वाला MacBook बन जाएगा। संदर्भ के लिए, Apple का वर्तमान में उपलब्ध सबसे छोटा स्क्रीन वाला MacBook 13-इंच का MacBook Air है।

    ये लैपटॉप A18 Pro चिपसेट से लैस हो सकता है, जो iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को भी पावर देता है। Apple सिलिकॉन चिप में एक हेक्सा-कोर CPU, एक हेक्सा-कोर GPU और एक 16-कोर न्यूरल इंजन शामिल है, जो M1 MacBook Air के समान है। रिपोर्ट के मुताबिक, कम कीमत वाला MacBook 8GB रैम के साथ आएगा। इसमें कई स्टैंडर्ड Apple फीचर्स, जैसे कि थंडरबोल्ट पोर्ट की कमी भी हो सकती है। इसके बजाय, इसमें सिंपल USB टाइप-C पोर्ट होने की चर्चा है, जो धीमी डेटा ट्रांसफर स्पीड और एक्सटर्नल डिस्प्ले लिमिटेशन्स को सपोर्ट करेगा।

    MacBook Air और Pro मॉडल की तरह, कम कीमत वाला MacBook कई ब्राइट शेड्स में पेश किया जा सकता है, जिसमें ब्लू, सिल्वर, पिंक और येलो कलर शामिल है। अमेरिका में इसकी कीमत $699 (लगभग 63,000 रुपये) और $799 (लगभग 72,000 रुपये) के बीच शुरू होने की उम्मीद है, जो एंट्री-लेवल MacBook Air से $300 (लगभग 27,000 रुपये) तक कम हो सकती है।

