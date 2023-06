Motorola के इस प्रीमियम स्मार्टफोन के दाम हुए धड़ाम, आधी कीमत पर मिल रहा है डिवाइस

Motorola Edge Plus On Bumper Discount Deal एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मोटोरोला के प्रीमियम डिवाइस Motorola Edge Plus को चेक कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन आधी कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। (फोटो- अमेजन)