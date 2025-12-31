जल्द लॉन्च होगा Moto X70 Air Pro, जारी हुआ टीजर

Language
    Motorola ने आधिकारिक तौर पर Moto X70 Air Pro के लॉन्च के लिए टीजर जारी कर दिया है। यानी अब साफ है कि आने वाले हफ्तों में कंपनी के स्लिम स्मार्टफोन का ...और पढ़ें

     Moto X70 Air Pro का ऑफिशियल टीजर जारी किया गया है। Photo- Moto X70 Air. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने आधिकारिक तौर पर Moto X70 Air Pro को टीज किया है, जिससे ये कन्फर्म हो गया है कि आने वाले हफ्तों में कंपनी अपने स्लिम स्मार्टफोन का एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन लॉन्च करने वाली है। चीन में ऑफिशियल चैनल्स के जरिए शेयर किए गए टीजर में AI-ड्रिवन फीचर्स पर ज्यादा फोकस दिखाया गया है और इस डिवाइस को मौजूदा Moto X70 Air से एक कदम आगे बताया गया है। शुरुआती लीक और रेगुलेटरी लिस्टिंग से पता चलता है कि आने वाले प्रो मॉडल में फास्ट चार्जिंग और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, जिसके जनवरी में लॉन्च होने की संभावना है और Edge ब्रांडिंग के तहत ग्लोबल लॉन्च की उम्मीद है।

    Moto X70 Air Pro ग्लोबल मार्केट में Motorola Edge 70 Pro के तौर पर लॉन्च हो सकता है

    ये टीजर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर शेयर किया गया था और इसमें Moto X70 Air Pro को ज्यादा AI फीचर्स के साथ 'मोर प्रो' बताया गया है। एक और ऑफिशियल पोस्ट में AI-सपोर्टेड ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट को टीज किया गया है, जिसमें एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है।

    हालांकि, Motorola ने लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन जनवरी में लॉन्च हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर, ये डिवाइस Motorola Edge 70 Pro के तौर पर लॉन्च हो सकता है।

    रेगुलेटरी वेबसाइट्स पर लिस्टिंग से Moto X70 Air Pro के बारे में और डिटेल्स सामने आई हैं। माना जा रहा है कि ये फोन, जिसका मॉडल नंबर XT2603-1 है, चीन के 3C सर्टिफिकेशन डेटाबेस में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग से ये भी पता चलता है कि इसमें शायद बड़ी बैटरी होगी, हालांकि इसकी सटीक कैपेसिटी अभी पता नहीं चली है। ये Moto X70 Air और इसके ग्लोबल काउंटरपार्ट, Motorola Edge 70 में मिलने वाली 67W चार्जिंग से एक अपग्रेड है।

    Moto X70 Air Pro पहले Geekbench पर भी दिखा था, जिससे इसमें कथित Snapdragon 7+ Gen 5 चिपसेट होने का संकेत मिला था। हालांकि, अभी भी कुछ अनिश्चितता है, क्योंकि अलग-अलग लीक से पता चलता है कि Motorola Snapdragon 8 Gen 5 से पावर्ड एक हाई-एंड डिवाइस पर भी काम कर रहा है, जिसे Edge या Signature ब्रांडिंग के तहत एक अलग मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

    Motorola ने अक्टूबर में Moto X70 Air को iPhone Air जैसे अल्ट्रा-थिन प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक स्लिम स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया था। कंपनी ने अब संकेत दिया है कि वह फास्ट चार्जिंग और बेहतर परफॉर्मेंस वाले प्रो वेरिएंट को जोड़कर इस फॉर्म फैक्टर को जारी रखने की योजना बना रही है। Moto X70 Air Pro के बारे में ज्यादा डिटेल्स, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स और उपलब्धता शामिल हैं, लॉन्च के करीब अनाउंस होने की उम्मीद है।

