Microsoft ने किया एलान, इन Windows 11 वर्जन को नहीं मिलेगा अब नया अपडेट, खत्म हो रहा लाइफ साइकल

Microsoft says to end support for some Windows 11 versions know latest update अगर आप भी विंडोज 11 का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके लिए एक जरूरी जानकारी लेकर आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के कुछ वर्जन के लाइफ साइकल के खत्म होने की जानकारी दी है। यानी यूजर्स के लिए नए अपडेट को रिलीज नहीं किया जाएगा।