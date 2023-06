क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएगा माइक्रोसॉफ्ट का Windows Hello Passkey

माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंटीग्रेशन के साथ यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर करने पर जोर दे रहा है। कंपनी विंडोज 11 में Windows Hello को Passkey के साथ अपडेट किया है जिसे लेकर उसका दावा है कि यह ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को रोकने में सक्षम है। यहां हम आपको विंडोज हैलो पासकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Microsoft ने पिछले महीने अपने Build 2023 इवेंट में कहा था कि उसका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने पर है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड 23486 को रिलीज किया है। यह Windows Hello फीचर के साथ आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग के जरिए जानकारी दी है उसने Windows Hello के लिए 'Passkey Manager' अपडेट को रोलआउट किया है। क्या है Passkey Passkey माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड मैनेजर टूल है, जिसकी मदद से यूजर्स बायोमैट्रिक ऑथेटिकेशन या फेसियल रिकॉग्नाइजेशन से वेबसाइट और दूसरी जगह पर लॉगइन कर सकते हैं। उन्हें लॉगइन के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है यह धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को रोकने में सक्षम है। Windows Hello Passkey मैनेजर विंडोज हैलो के Passkey मैनेजर की मदद से यूजर्स किसी भी एप या वेबसाइट जो Passkey सपोर्ट करते हैं, उनमें बिना पासवर्ड के लॉगइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें Passkey में अपनी लॉगइन डिटेल्स शेयर करनी होंगी। इसके बाद वे विंडोज हैलो की मदद से ऐप या वेबसाइट में फेस, फिंगरप्रिंट या पिन से लॉगइन कर पाएंगे। इसके साथ ही यूजर्स लॉगइन प्रोसेस को पूरा करने के लिए फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही विंडोज सेटिंग से यूजर्स सीधे बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली ऐप्स और वेबसाइट के Passkey को देख और डिलीट कर सकते हैं। Passkey से साइन-इन कैसे करें? स्टेप 1. विंडोज 11 में उस वेबसाइट पर जाएं जो Passkey सपोर्ट करती है। स्टेप 2. अकाउंट सेटिंग कॉन्फिगर करते हुए Passkey जेनरेट करनी है। स्टेप 3. अब आपको अपने अकाउंट को साइन-ऑफ कर दोबारा Passkey की मदद से लॉगइन करना है। Passkey कैसे देखें और डिलीट करें स्टेप 1. Windows Hello Passkey मैनेजर में Passkey देखने या डिलीट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। स्टेप 2. अब अकाउंट में जाकर आपको Passkey में क्लिक करना है। स्टेप 3. यहां आपको अपने डिवाइस में सेव Passkey दिखने लगेंगी। इनमें से आपको जिसकी जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर सकते हैं।

