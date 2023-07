In-depth

कैसे हर कंप्यूटर तक पहुंचा विंडोज, कब हुई इसकी शुरुआत; Windows 1.0 से 11 तक ऐसा रहा सफर

Journey Of Windows From First Version कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले हर यूजर के लिए विंडोज टर्म नई नहीं है। विंडोज की हिस्ट्री इस आर्टिकल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वर्जन कब आया किन खूबियों के साथ आया। इन सभी जानकारियों को आर्टिकल में समटने की कोशिश कर रहे हैं। विंडोज को लेकर ये जानकारियां आपके काम आ सकती हैं।