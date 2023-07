Meta के Threads में मिलेगा Twitter वाला ये फीचर? यूजर के लिए ऐसे करेगा काम

Meta Threads app may soon get the Direct Message feature like twitter मेटा के नए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स में यूजर्स को लुभाने के लिए नए फीचर्स जोड़े जाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इंस्टाग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द यूजर्स को प्राइवेट मैसेजिंग की सुविधा भी मिल सकती है। हालांकि पहले इस तरह के फीचर को नहीं लाया जा रहा था।