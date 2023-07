BARD और ChatGPT को टक्कर देने जल्द आ रहा Meta का नया AI टूल: रिपोर्ट

Meta AI model मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अन्य अधिकारियों के साथ मेटा के एलएलएम द्वारा संचालित कई एआई चैटबॉट विकसित करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। ये चैटबॉट इंस्टाग्राम वॉट्सऐप और फेसबुक सहित मेटा के प्लेटफार्मों पर व्यक्तियों विज्ञापनदाताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए एआई मॉडल के जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

Meta is reportedly in plans to release a ChatGPT like commercial AI model for the users

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, कथित तौर पर ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल का एक कमर्शियल वर्जन जारी करने की तैयारी कर रहा है। नया सॉफ्टवेयर बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLM) से पॉवर्ड होगा जो टेक्स्ट, इमेज और कोड लिखने में सक्षम होगा। टेक दिग्गज ने इस साल की शुरुआत में अपना स्वयं का लैंग्वेज मॉडल जारी किया, जिसे LLaMA के नाम से जाना जाता है। अब कंपनी बड़े कमर्शियल कंपनियों के लिए नया वर्जन जारी कर रही है। GPT-4 को मिल सकती है कड़ी टक्कर मेटा के अनुसार, इसके एलएलएम ओपन-सोर्स हैं, जिसका मतलब है कि नए मॉडल के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए एआई मॉडल के जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। यह OpenAI जैसे प्रतिस्पर्धियों के विपरीत है, जिसका नया मॉडल GPT-4 एक तथाकथित ब्लैक बॉक्स है, जिसका मतलब है कि मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा और कोड किसी थर्ड-पार्टी द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मेटा कई प्लेटफॉर्म में जोड़ सकता है AI टूल मेटा के संस्थापक और सीईओ, मार्क जुकरबर्ग ने अन्य अधिकारियों के साथ, मेटा के एलएलएम द्वारा संचालित कई एआई चैटबॉट विकसित करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। ये चैटबॉट इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और फेसबुक सहित मेटा के प्लेटफार्मों पर व्यक्तियों, विज्ञापनदाताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करेंगे। एलन मस्क ने लॉन्च की AI कंपनी टेक अरबपति एलन मस्क ने xAI नामक एक नई AI कंपनी लॉन्च की है जिसका उद्देश्य 'ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना' है। टीम का नेतृत्व मस्क कर रहे हैं और इसमें टीम के सदस्य शामिल हैं जिन्होंने ओपनएआई, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और गूगल के डीपमाइंड सहित एआई में अन्य बड़े नामों पर काम किया है।

Edited By: Anand Pandey