Meta Threads के ये 4 हिडन फीचर्स नहीं जानते होंगे आप, चैटिंग एक्सपीरियंस को बना देंगे और बेहतर

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Meta’s Thread अपनी घोषणा के बाद से दिन-ब-दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। ऐप इंस्टाग्राम के सहयोग से काम करता है और यूजर्स को फॉलोअर्स, प्रोफाइल डिटेल और बहुत कुछ सिंक करने की अनुमति देता है। मेटा का ट्विटर प्रतिद्वंद्वी टेक्स्ट अपडेट, फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करने और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने जैसी बुनियादी सुविधाएं देता है। हालांकि, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, यहां 4 ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। Quickly follow someone on Threads थ्रेड्स में एक क्विक फॉलो फीचर है जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर अन्य यूजर्स को तुरंत फॉलो करने की अनुमति देता है। यह फीचर यूजर्स को अपनी प्रोफ़ाइल खोले बिना और फॉलो बटन पर टैप किए बिना अन्य यूजर्स को फॉलो करने की अनुमति देती है। इसे फॉलो करने के लिए, आप बस उन्हें फॉलो करने के लिए उनके हैंडल के बगल में + आइकन पर टैप कर सकते हैं। Quickly create new thread नया थ्रेडपोस्ट करने के लिए, यूजर्स को नीचे + आइकन पर क्लिक करना होगा। लेकिन थ्रेड के भीतर एक नया थ्रेड (एक से ज्यादा) बनाने के लिए आपको बस प्राइमरी थ्रेड के नीचे दूसरा थ्रेड या अधिक थ्रेड जोड़ने के लिए थ्रेड में जोड़ें बटन पर टैप करना होगा। यह एक ही ट्वीट के तहत कई ट्वीट्स की तरह है। लेकिन, मेटा ने इसे और भी सरल बना दिया है। नया सब-थ्रेड बनाने के लिए यूजर्स को बस अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन को तीन बार टैप करना होगा। Mute users यदि आप हर बार किसी के द्वारा नया थ्रेड पोस्ट करने पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना पसंद नहीं करते हैं। फिर, थ्रेड्स के पास व्यक्तिगत व्यक्तियों को म्यूट करने का विकल्प होता है। यह उन लोगों के लिए हो सकता है जिनकी आप ज्यादा परवाह नहीं करते हैं या बस हर बार कुछ पोस्ट करने पर परेशान होने से बचना चाहते हैं। जिस थ्रेड अकाउंट को आप म्यूट करना चाहते हैं, उस पोस्ट पर तीन-बिंदु मेनू दबाएं। ड्रॉप डाउन से म्यूट विकल्प चुनें। Hidden words थ्रेड्स में एक समर्पित छिपे हुए शब्द विकल्प भी है। यह यूजर्स को आपत्तिजनक उत्तरों के साथ-साथ स्पेशल शब्दों और वाक्यांशों वाले उत्तरों को छिपाने की अनुमति देता है। प्रोफ़ाइल से प्राइवेसी पेज पर जाकर इसे एक्टिव करें और छिपे हुए शब्द विकल्प ढूंढें।

Edited By: Anand Pandey