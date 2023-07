Threads में आया अब Twitter वाला ये दमदार फीचर, Mark Zuckerberg ने किया एलान

Meta Adds a chronological feed In Threads as Twitter मेटा थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। मेटा थ्रेड्स में अब आपको ट्विटर वाला एक नया फीचर मिलेगा। थ्रेड्स यूजर्स अब अपने पसंदीदा यूजर्स की पोस्ट की क्रोनोलॉजिकल फीड देख सकेंगे। मेटा थ्रेड्स यूजर्स नए ऑप्शन के साथ क्रोनोलॉजिकल फीड देख सकेंगे।

Meta Adds a chronological feed In Threads as Twitter, pic courtesy- canva

