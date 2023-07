In-depth

SixDegrees से खुला वर्चुअल फ्रेंडशिप का दरवाजा, 26 सालों में Threads तक पहुंचा, ऐसा रहा सोशल मीडिया का सफर

Social Media Platform Journey From 1997 To 2023 First Social Media Platform SixDegrees To Meta Threads सोशल मीडिया की शुरुआत साल 1997 में सिक्सडिग्री से हुई थी। हालांकि यह साल 2001 में ही बंद कर दिया गया था। जिसके बाद कई दूसरे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक ट्विटर यूट्यूब स्नैपचैट इंस्टाग्राम को लाया गया। सोशल मीडिया का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म मेटा थ्रेड्स है।