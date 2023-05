Megapixel जरूरी है या Sensor? मोबाइल कैमरे से खींचनी है बेहतरीन फोटो तो जान लें ये बातें

Megapixel is necessary or Sensor क्या आपके दिमाग में ये कभी सवाल आया है कि ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे से क्लिक की गई फोटो की क्वालिटी पर कितना असर पड़ता है? अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए सेंसर जरूरी है या मेगापिक्सल आइए इसके बारे में जानते हैं। (फोटो-जागरण)