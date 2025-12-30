Language
    Google Maps को टक्कर! देसी एप Mappls में आया बड़ा अपडेट; एप पर दिखेगा बस, मेट्रो और ट्रेन रूट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    MapMyIndia के देसी एप Mappls ने मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूटिंग शुरू करके अपने Mappls नेविगेशन ऐप की फंक्शनैलिटी को एक्स्पांड किया है, जिससे यूजर् ...और पढ़ें

    Mappls में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट रूट एड किए गए हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps के इंडिया राइवल MapMyIndia का घरेलू डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन ऐप Mappls ने मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट एड कर अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपांड किया है। कंपनी की मंगलवार की घोषणा के मुताबिक, यूजर्स सीधे ऐप के अंदर मेट्रो, रेल और बस रूट की डिटेल एक्सेस कर पाएंगे। माना जा रहा है कि इस एडिशन से एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टीमॉडल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर मैपल की स्थिति और मजबूत होगी। MapMyIndia ने कहा कि ये नई कैपेबिलिटी एक ही ऐप पर प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपीरिएंस को एक साथ लाएगी।

    Mappls पर मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट आया

    इस नए फीचर के जुड़ने के बाद, यात्री अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट, स्टेशन, स्टॉप और इंटरचेंज ऑप्शन देख सकते हैं। कंपनी ने एक प्रेस नोट में कहा कि ये उन्हें ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल जर्नी की प्लानिंग करने में मदद कर सकता है।

    मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट की सुविधा चुनिंदा शहरों के लिए उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर, कोच्चि और भोपाल शामिल हैं।

    कंपनी के मुताबिक, ये फीचर फिलहाल Mappls के iOS और वेब वर्जन पर लाइव है। मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट का Android रोलआउट भी जल्द ही प्लान किया गया है। Mappls ने कहा कि उसके यूजर बेस ने 40 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और एक्सपांडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सपोर्ट का मकसद शहरी यात्रियों के लिए डेली नेविगेशन को बेहतर बनाना है।

    Mappls में एड किए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स, कंपनी की पहले से मौजूद सुविधाओं पर बेस्ड हैं, जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, रियल-टाइम ट्रैफिक जानकारी, सेफ्टी अलर्ट और स्मार्ट रूटिंग। कंपनी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी आसानी से मिलने से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी, प्रदूषण घटेगा और शहरों में आवाजाही और भी बेहतर होगी।

    पिछले कुछ महीनों में MapMyIndia ने Perplexity AI के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा जताई है। कंपनी ने बार-बार ये भी बताया है कि उसे 1995 से ही शहरों और गांवों के सटीक मैप्स बनाने का गहरा अनुभव है। इस नए फीचर को लॉन्च करने के बाद, कंपनी का कहना है कि वह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी, ताकि शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और भी ज्यादा बढ़ाई जा सके।

