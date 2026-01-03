Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऑन-डिवाइस AI के साथ पेश हुए LG के नए Gram लैपटॉप्स, ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:49 PM (IST)

    LG Electronics ने जानकारी दी है कि 2026 LG Gram लैपटॉप लाइनअप को CES 2026 में पूरी तरह से अनवील किया जाएगा। नई रेंज में लाइटर डिजाइन के साथ एडवांस्ड A ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    CES 2026 में लेटेस्ट LG Gram लैपटॉप पूरी तरह से पेश किए जाएंगे। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। LG इलेक्ट्रॉनिक्स CES 2026 में अपने 2026 LG Gram लैपटॉप को पूरी तरह से अनवाील करेगा। अभी इसे टीजर्स के तौर पर पेश किया गया है। नई रेंज हल्के डिजाइन, अपडेटेड मटीरियल और एक्सपांडेड AI फीचर्स पर फोकस करती है, क्योंकि कंपनी अपनी अल्ट्रापोर्टेबल लैपटॉप सीरीज को अपडेट करना जारी रख रही है। इस साल के लाइनअप में एक नया चेसिस मटीरियल पेश किया गया है जिसे बिना वजन बढ़ाए ड्यूरेबिलिटी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑन-डिवाइस और क्लाउड-बेस्ड AI टूल्स के लिए वाइडर सपोर्ट, LG डिवाइसेज पर बेहतर कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव वर्कलोड के लिए चुनिंदा मॉडल पर परफॉर्मेंस अपग्रेड भी लाता है। लैपटॉप की उपलब्धता और कीमत की जानकारी अभी अनाउंस नहीं की गई है।

    LG के नए लैपटॉप Copilot+ PC फीचर्स और LG के ऑन-डिवाइस AI टूल्स को सपोर्ट करते हैं

    2026 LG Gram मॉडल में Aerominum नाम का एक नया मटीरियल पेश किया गया है, जिसके बारे में LG का कहना है कि ये वजन कम करता है और साथ ही ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर बनाता है, कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में इसकी पुष्टि की। ये लैपटॉप चेसिस के लिए इस मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। कंपनी का दावा है कि अपडेटेड डिजाइन डेली यूज के लिए स्क्रैच रेजिस्टेंस और लंबे समय तक चलने में भी सुधार करता है।

    LG Gram लाइनअप के कुछ मॉडल ऑन-डिवाइस AI और क्लाउड-बेस्ड AI दोनों फीचर्स को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये लैपटॉप Microsoft Copilot+ PC फीचर्स के साथ-साथ LG के अपने ऑन-डिवाइस AI टूल्स को भी सपोर्ट करेंगे, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये डिवाइस मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी टास्क और AI-असिस्टेड वर्कफ्लो को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

    LG नए कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़ रहा है। अपडेटेड Gram Link फीचर Android, iOS और webOS-पावर्ड LG TV और मॉनिटर पर फाइल शेयरिंग और स्क्रीन मिररिंग की सुविधा देता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ये लैपटॉप खो जाने की स्थिति में LG ThinQ के जरिए रिमोट लॉक और डेटा मिटाने के फीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं।

    इस लाइनअप में LG Gram Pro 17 (मॉडल 17Z90UR) शामिल है, जिसमें 17-इंच WQXGA LCD स्क्रीन और 8GB GDDR7 मेमोरी के साथ NVIDIA GeForce RTX 5050 लैपटॉप GPU है। LG का कहना है कि ये मॉडल हल्के फॉर्म फैक्टर में हाई परफॉर्मेंस देता है। कंपनी ने बताया कि ये मॉडल सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बेचा जाएगा।

    एक और मॉडल, LG Gram Pro 16 (मॉडल 16Z90U) में 16-इंच WQXGA+ OLED डिस्प्ले है और ये Intel Core Ultra प्रोसेसर पर चलता है। ये ऑन-डिवाइस और क्लाउड-बेस्ड दोनों AI फीचर्स को सपोर्ट करता है और मिली जानकारी के मुताबिक ये उन यूजर्स को टारगेट करता है जो पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस चाहते हैं।

    यह भी पढ़ें: कहीं खाली न हो जाए आपका बैंक अकाउंट, UPI पेमेंट एप्स का करते हैं इस्तेमाल; तो इन सेफ्टी टिप्स को न करें इग्नोर