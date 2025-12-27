SpO2 मॉनिटर के साथ लॉन्च हुई ये नई स्मार्टवॉच, 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट भी है; जानें कीमत

टेक्नेलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lenovo ने चीन में Lenovo Watch GT Pro लॉन्च कर दी है। लेनोवो की इस नई वियरेबल में 1.43-इंच का डिस्प्ले है और ये आउटडोर ट्रैकिंग के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS ऑफर करती है। ये स्मार्टवॉच 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है और इसमें 470mAh की बैटरी है। इसमें 5ATM वाटर रेजिस्टेंस भी है। Lenovo Watch GT Pro हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) और नींद को मॉनिटर करती है। ये नया मॉडल ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट भी देता है। Lenovo Watch GT Pro के बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 27 दिनों तक चल सकती है।

Lenovo Watch GT Pro की कीमत लेनोवो वॉच GT Pro की कीमत CNY 899 (लगभग 11,492 रुपये) है। ये अभी चीन में JD.com के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। Lenovo Watch GT Pro के स्पेसिफिकेशन्स Lenovo Watch GT Pro में 466x466 रेजोल्यूशन वाला 1.43-इंच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले में कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन है। ये वियरेबल जिंक-मैग्नीशियम अलॉय फ्रेम से बनी है और इसमें नायलॉन और फाइबरग्लास बैक केस है। इसमें स्टेनलेस स्टील के बटन हैं। स्मार्टवॉच सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आती है।

सटीक पोजीशनिंग के लिए, Lenovo Watch GT Pro सटीक पोजीशनिंग के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS को सपोर्ट करती है। इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, नींद और स्ट्रेस को मॉनिटर करने के लिए सेंसर हैं। इसमें ब्रीदिंग ट्रेनिंग और हेल्थ रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। फिटनेस के शौकीनों के लिए, ये वियरेबल 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड ऑफर करती है। इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्सरसाइज भी हैं।

Lenovo Watch GT Pro ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यूजर्स अपना फोन निकाले बिना इनकमिंग कॉल का जवाब दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। स्मार्टवॉच में कस्टमाइजेबल वॉच फेस हैं और ये Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है। इसमें 5ATM (50-मीटर) सर्टिफिकेशन है।